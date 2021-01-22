Altın kaplamalı Samsung Galaxy S21 Ultra, 77 bin dolara satışa çıktı

Lüks akıllı telefon üreticisi Caviar, tamamen altın kaplamalı Samsung Galaxy S21 Ultra modelini, 77 bin dolarlık fiyatıyla satışa çıkardı.

Rus merkezli lüks akıllı telefon kabı ve cihaz üreticisi Caviar, tamamen altın ile kaplanan Samsung Galaxy S21 Ultra modelini satışa çıkardı.

Genellikle altın ve değerli taşlarla kaplı akıllı telefonlar üreterek ultra lüks tasarımlar ortaya çıkaran Caviar, altın kaplama Samsung Galaxy S21 Ultra için 77 bin 230 dolarlık bir fiyat belirledi.

Kasası, 18 ayar parlak saf altından dekoratif öğelerle kaplanan S21 Ultra, dayanıklı PVD kaplamaya da sahip.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy S21 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde ve 3200x1440 piksel çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla bizleri karşılıyor. Yine bu ekran, diğer modellerde olduğu gibi HDR10+ desteğine ve 120Hz yenileme hızına sahip.

516 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan Galaxy S21 Ultra, yeni nesil Exynoss 2100 işlemcisinden güç alıyor.

12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçeneklerine sahip telefon, 5 W hızlı, 15 W kablosuz ve 4,5 W tersine şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Kamera konusuna değinecek olursak, Galaxy S21 Ultra'nın gücü burada ortaya çıkıyor. Telefonun arka kısmında, oldukça büyük sensörlere sahip 108 MP, f/1.8 ana kamera, 10 MP, f/4.9 telefoto kamera (10x optik zoom), 10 MP, f/2.4 ikinci telefoto kamera ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Arka kameralar, 8K 30 FPS, 4K 60 FPS ve FullHD 120 FPS video kaydını destekliyor. 40 MP, f/2.2 değerlerine sahip ön kamerada ise 4K 60FPS video kaydı yapılabiliyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA TÜRKİYE FİYATI

Kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almayacak Samsung Galaxy S21 Ultra, Türkiye'de 15 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.