Petrol
92.5
-0.16%
Euro
18.5772
-0.26%
Dolar
18.6065
0.10%
Altın
1.022
0.44%
Borsa
4406
0.00%
Bitcoin
321.822
-6.44%
BTXN Coin
9.01
2.61%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Amazon, 1 trilyon dolar değer kaybeden ilk şirket oldu

    Amazon, Haziran 2021'den bu yana 1 trilyon dolar değer kaybetti ve bunu gerçekleştiren ilk şirket olarak tarihe geçti.
    • 10.11.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amazon, 1 trilyon dolar değer kaybeden ilk şirket oldu

    Son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, dev şirketleri etkilemeye devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolar değeri geçen ilk şirketlerden biri olmuştu.

    Haziran 2021 itibarıyla 1 trilyon 882 milyar dolarlık bir şirket haline gelen Amazon, bu tarihten sonra hızla değer kaybetmeye başladı.

    1 trilyon dolarlık değer eridi

    Amazon, Haziran 2021'den bu yana 1 trilyon dolar değer kaybetti ve bunu gerçekleştiren ilk şirket olarak tarihe geçti. Şirketin bugünkü değeri 876 milyon dolar seviyesinde.

    amazon

    Teknoloji şirketleri kayıpta

    ABD borsasına bakıldığında geçen yıldan beri birçok şirketin değer kaybettiği görülüyor. Microsoft, benzer bir sürede 900 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Bunları diğer teknoloji devleri devi Apple ve Facebook izledi.

    Geçtiğimiz günlerde Facebook, tam 11 bin kişiyi işten çıkararak son yılların en büyük işten çıkarmalarından birine imza atmıştı. Öte yandan, Amazon henüz işten çıkarmayla ilgili bir bilgi paylaşmadı.


    Koronavirüs vakaları artıyor mu? Bakan tarih verip uyardı! Maske takılmalı..
    Yaşam

    Koronavirüs vakaları artıyor mu? Bakan tarih verip uyardı! Maske takılmalı..

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası
    Dünya

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası

    Görüş Bildir