Amazon, 1 trilyon dolar değer kaybeden ilk şirket oldu

Amazon, 1 trilyon dolar değer kaybeden ilk şirket oldu

Amazon, Haziran 2021'den bu yana 1 trilyon dolar değer kaybetti ve bunu gerçekleştiren ilk şirket olarak tarihe geçti.

Son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, dev şirketleri etkilemeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolar değeri geçen ilk şirketlerden biri olmuştu.

Haziran 2021 itibarıyla 1 trilyon 882 milyar dolarlık bir şirket haline gelen Amazon, bu tarihten sonra hızla değer kaybetmeye başladı.

1 trilyon dolarlık değer eridi

Amazon, Haziran 2021'den bu yana 1 trilyon dolar değer kaybetti ve bunu gerçekleştiren ilk şirket olarak tarihe geçti. Şirketin bugünkü değeri 876 milyon dolar seviyesinde.

Teknoloji şirketleri kayıpta

ABD borsasına bakıldığında geçen yıldan beri birçok şirketin değer kaybettiği görülüyor. Microsoft, benzer bir sürede 900 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Bunları diğer teknoloji devleri devi Apple ve Facebook izledi.

Geçtiğimiz günlerde Facebook, tam 11 bin kişiyi işten çıkararak son yılların en büyük işten çıkarmalarından birine imza atmıştı. Öte yandan, Amazon henüz işten çıkarmayla ilgili bir bilgi paylaşmadı.