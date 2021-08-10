Amazon, aşı olan çalışanlarına toplam 2 milyon dolar verecek

Amazon, aşı olan çalışanlarına toplam 2 milyon dolar verecek

Aşılanmayı teşvik etmek için aşı piyangosu düzenleyen Amazon, toplamda 2 milyon dolar dağıtacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, özellikle son aylarda etkili olan Delta varyantı, aşının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Dünya genelindeki birçok ülke ve şirket, aşılama oranını artırmak ve halkı teşvik etmek için çeşitli ödüller dağıtıyor.

Artan vakalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde ofise dönüş tarihini erteleyen ABD'li e-ticaret devi Amazon'un depolarında hala binlerce çalışan var.

AŞI OLANLARA 2 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Gelen bilgilere göre, aşılanmayı teşvik etmek için aşı piyangosu düzenleyen Amazon, toplamda 2 milyon dolar ödül dağıtacak.

Amazon, düzenlediği “Max Your Vax” adlı piyango ile iki kişiye 500 bin dolar, altı kişiye 100 bin dolar, beş araç ve beş tatil paketi dahil olmak üzere toplam 18 ödül veriyor.

Söz konusu piyango çekilişi; Whole Foods Market ve Amazon Fresh marketlerinde saatlik çalışanları ve Amazon Web Services veri merkezlerindeki çalışanlar dahil olmak üzere, Amazon’un ön saflarında çalışanlara açık olacak.

"KORUNMANIN EN İYİ YOLU AŞI"

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, “Ön saflardaki çalışanlarımızı ve topluluklarımızı koronavirüsten korumanın en iyi yolunun aşılardan geçtiğini biliyoruz.

Çalışanlarımız için aşılanmayı olabildiğince kolaylaştırmak için 1100’den fazla yerde aşılama etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amazon’un depo çalışanları, pandemi boyunca iş yerlerine gitmeye devam etti. Ekim 2020’de Amazon, 1 Mart’tan 19 Eylül 2020’ye kadar yaklaşık 20 bin çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD'li şirket, iş yerinde ve depolarda pandemi kurallarına uymadığı için oldukça eleştirilmişti.