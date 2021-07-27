Amazon, Bitcoin ile ödeme alacağı iddialarına yanıt verdi

Amazon'un kripto paralarla ödeme kabul edeceği iddiaları, başta Bitcoin olmak üzere piyasalara olumlu yansımıştı. Şirket, yeni yaptığı açıklamada bu iddialara açıklık getirdi.

Son günlerde gerileme sürecinde olan ve birkaç gün önce 30 bin doların altına düşen Bitcoin, uzun bir aranın ardından dün yeniden 40 bin doları görmüştü.

İngiltere merkezli City A.M isimli bir ekonomi gazetesi, e-ticaret devi Amazon'un çok yakında başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto para birimleriyle ödeme kabul etmeye başlayağını iddia etmişti.

Kripto para piyasalarının yeşile dönmesinde, Amazon ile ilgili çıkan iddiaların payı oldukça büyüktü.

AMAZON İDDİALARI REDDETTİ

E-posta aracılığıyla yapılan açıklamada Amazon, Bitcoin ile ödeme kabul edeceği yönündeki iddiaları reddederken, şirketin kripto paraları araştırmaya devam edeceği vurguladı.

BITCOIN GERİLEDİ

Amazon'un açıklamalarının ardından Bitcoin, dün geç saatlerde 40 bin dolardan 37 bin dolara kadar düştü.

İŞ İLANI YAYINLADI

Amazon, her ne kadar Bitcoin ile ödeme alma iddialarını yalanlasa da geçtiğimiz hafta dijital para ve blok zincir ürün yöneticisi aradığı ve iş ilanı yayınladığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle ABD'li markanın, kripto paralara olan ilgisi devam ediyor.