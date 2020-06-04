Amazon depo işçileri korona nedeniyle şirkete dava açtı

Üç Amazon depo çalışanı, koronavirüs önlemlerinde yetersiz kaldığı iddiasıyla şirketi dava etti.

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle eve kapanan insanlar, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenle Amazon gibi e-ticaret şirketlerine de bu zorlu süreçte büyük iş düşüyor.

İki ay önce, Amazon'un ABD'deki Queens deposunda çalışan bir işçide koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ardından şirketin 10 deposunda daha koronavirüsün izlerine rastlandı.

Ancak depolarda çalışan işçiler, şirketin koronavirüsle mücadelede yeteri kadar önlem almadığını düşünüyor.

DEPO ÇALIŞANLARI AMAZON'A DAVA AÇTI

Üç Amazon depo çalışanı, koronavirüs önlemlerinde yetersiz kaldığı iddiasıyla şirkete dava açtı. New York'ta açılan davada işçiler, yalnızca kendilerinin değil ailelerinin de risk altında olduğunu söylüyor.

Davacı Barbara Chandler, şirketin Staten Island dağıtım tesisinde çalışırken koronavirüse yakalandığını söylüyor. Haftalar sonra aynı evde yaşadıkları kuzeninin de virüse yakalandığını belirten işçi, kuzeninin öldüğünü açıkladı.

Davada yer alan suçlamalara göre Amazon, koronavirüs pandemisine rağmen işçilerin işe gelmelerini istiyor. Ayrıca çalışanlar, şirketin el yıkamaya bile zaman vermediğini ve çalışma ortamının yeterince dezenfekte edilmediğini iddia ediyor.

Amazon'un virüsle mücadelede açıkladığı kuralların yalnızca göz boyama olduğunu ve uygulanmadığını iddia eden işçiler, şirketin temas izlemede yeterisiz kaldığını savunuyor.

BİR ÇALIŞAN KOVULMUŞTU

Şirketin depolarındaki güvenlik koşullarından bahsettikten sonra New York'ta çalışan Chris Smalls adında bir işçiyi kovan Amazon, daha sonra Smalls'ı yaptığı açıklamalardan dolayı değil, sosyal mesafe kurallarına uymayarak başkalarını tehlikeye attığı için kovduğunu açıklamıştı.