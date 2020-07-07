Amazon hisseleri rekor seviyede arttı

Dört günde yüzde 12’den fazla değer kazanan Amazon hisseleri, şirketin kurucusu Jeff Bezos'a 6 milyar dolar kazandırdı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yarım milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, alışverişlerde büyük bir artış yaşanmıştı.

Salgın dönemini evlerinde geçiren insanlar, online alışveriş sitelerine büyük ilgi göstermiş ve özellikle Amazon gibi şirketlerin gelirleri tavan yapmıştı

HİSSELERİ REKOR KIRDI

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, salgının etkileri azalsa bile güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 600 dolardan işlem gören şirket hisseleri, bir anda 3 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Meydana gelen artış sonrası Amazon'un piyasa değeri 1,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi.





JEFF BEZOS 4 GÜNDE 6 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, yaklaşık 55.5 milyon adet şirket hissesine sahip.

Bu da artan hisse fiyatlarıyla birlikte Bezos'un yaklaşık 4 günde 6 milyar dolar kazandığı anlamına geliyor.

Bu artışla birlikte Jeff Bezos'un toplam serveti de 166 milyar doları geride bıraktı.

BİRKAÇ YIL SONRA DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ OLACAK

Bazı tahminlere göre Amazon'un kurucusu Bezos, 2026 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olma şansını yakalayacak.