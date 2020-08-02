Amazon, internet uydu projesi için gereken onayı aldı

Federal İletişim Komisyonu, Amazon’un 3 bin 236 uyduluk internet planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu izni verdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, toplamda 42 bin Starlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

Tamamı 10 milyar dolara mal olacak dev projede şu anda yüzlerce uyduyu yörüngeye gönderen şirket, yavaş yavaş test aşamalarına geçiyor.

AMAZON ELON MUSK'A RAKİP OLUYOR

Fırlatacağı uydularla kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir başka şirket Amazon, 10 milyar dolardan fazla yatırımla 3 bin 236 adet internet uydusu fırlatacak.





Dünya'dan 590, 610 ve 630 kilometre yükseklikte konumlandırılacak Amazon'un internet uyduları, SpaceX'in Starlink projesine oldukça benzeyecek.

GEREKLİ ONAYLAR ALINDI

Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet uyduları için Amazon'a gerekli izinleri verdi. Komisyon, uyduların yarısının fırlatılması için ABD'li şirkete 2026 yılına kadar süre tanıdı.

Bu nedenle Amazon, 30 Temmuz 2026’ya kadar uyduların en az yüzde 50'lik bir kısmını fırlatacak ve 2029'a kadar tüm uydular yörüngeye yerleştirilmiş olacak.

Amazon'un müşterilerine internet hizmeti verebilmesi için yörüngede en az 578 uyduya ihtiyacı var.