Amazon, kripto paralarla ödeme almaya hazırlanıyor

Amazon'un kripto paralarla ödeme kabul edeceği iddiaları, başta Bitcoin olmak üzere piyasalara olumlu yansıdı.

Son günlerde gerileme sürecinde olan ve birkaç gün önce 30 bin doların altına düşen Bitcoin, uzun bir aranın ardından bugün yeniden 39 bin doları gördü. Diğer kripto paralar da Bitcoin'i takip ederek yükselme eğilimine girdi.

Kripto parala piyasalarının yeşile dönmesinde Amazon ile ilgili çıkan iddiaların payı oldukça büyük.

AMAZON, KRİPTO PARALARLA ÖDEME KABUL EDEBİLİR

İngiltere merkezli City A.M isimli bir ekonomi gazetesine göre e-ticaret devi Amazon, çok yakında başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto para birimleriyle ödeme kabul etmeye başlayacak

Amazon'da çalışan bir yöneticiye dayandırılan iddiaya göre şirket, aynı zamanda kendi kripto para birimini piyasaya sürmek için de çalışmalar yürütüyor.





İŞ İLANI YAYINLADI

Amazon'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de şirketin, geçtiğimiz hafta dijital para ve blok zincir ürün yöneticisi aradığı ve iş ilanı yayınladığı ortaya çıkmıştı.

İddialara göre işe alınacak kişiler, önce Amazon'un Bitcoin'le ödeme almasını sağlayacak ve daha sonra bu ödeme yöntemlerine Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash de eklenecek.

EMRİ VEREN BEZOS

İsmi açıklanmayan şirket yöneticisine göre bütün bu emirler, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan geldi.

İnsanların alışveriş alışkanlıklarının değişmesini isteyen Amazon, birkaç yıldır zaten kripto paralar üzerinde çalışıyordu. Bu nedenle söz konusu tüm iddialar, yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor.