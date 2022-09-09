Amazon: Ofise geri dönme planımız yok

Amazon CEO'su Andy Jassy, kurumsal çalışanlarını ofise döndürmeyi planlamadığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlere kapandı. Bu da internet alışverişlerinde patlama yaşanmasına neden oldu.

Salgın döneminin en çok kazanan şirketlerinden biri olan ABD'li e-ticaret devi Amazon, salgın döneminde evden çalışma sistemine geçmişti.

Amazon: Ofise dönme planımız yok

Amazon CEO’su Andy Jassy, yaptığı açıklamada; e-ticaret devinin kurumsal çalışanlarını ofise döndürmeyi planlamadığını belirtti.

Jassy, “Şu anda insanların geri gelmesini gerektirecek bir planımız yok. Öğrendikçe adapte olarak ilerleyeceğiz.” dedi.

Jassy, daha önce Amazon’un şirket ve teknoloji çalışanlarının ocak ayından itibaren haftada en az üç gün ofiste olmasını gerektiren şirket çapındaki planını iptal etmişti.