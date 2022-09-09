Petrol
90.91
1.97%
Euro
18.3132
0.46%
Dolar
18.2369
0.08%
Altın
1.012
1.10%
Borsa
3537
2.90%
Bitcoin
384.960
8.42%
BTXN Coin
5.19
3.38%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Amazon: Ofise geri dönme planımız yok

    Amazon CEO'su Andy Jassy, kurumsal çalışanlarını ofise döndürmeyi planlamadığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amazon: Ofise geri dönme planımız yok

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlere kapandı. Bu da internet alışverişlerinde patlama yaşanmasına neden oldu.

    Salgın döneminin en çok kazanan şirketlerinden biri olan ABD'li e-ticaret devi Amazon, salgın döneminde evden çalışma sistemine geçmişti.

    Amazon: Ofise dönme planımız yok

    Amazon CEO’su Andy Jassy, yaptığı açıklamada; e-ticaret devinin kurumsal çalışanlarını ofise döndürmeyi planlamadığını belirtti.

    Jassy, “Şu anda insanların geri gelmesini gerektirecek bir planımız yok. Öğrendikçe adapte olarak ilerleyeceğiz.” dedi.

    Jassy, daha önce Amazon’un şirket ve teknoloji çalışanlarının ocak ayından itibaren haftada en az üç gün ofiste olmasını gerektiren şirket çapındaki planını iptal etmişti.

    AMAZON


    İlginizi Çekebilir

    Kur'an-ı Kerim'in kalbi: Yasin Suresi
    Yaşam

    Kur'an-ı Kerim'in kalbi: Yasin Suresi

    Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi açıldı
    Kültür Sanat

    Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi açıldı

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!
    BTCPrime

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!

    Görüş Bildir