Amazon ormanlarının bir kısmı Facebook üzerinden satılıyor

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün, sosyal medya platformu Facebook'un reklam hizmeti vasıtasıyla yasa dışı satıldığı ortaya çıktı.

Dünyanın Akciğerleri olarak ifade edilen Amazon Yağmur Ormanları, son dönemlerde yangınlarla boğuşuyor. Ancak ormanları bekleyen başka tehlikeler de var.

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün sosyal medya platformu Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla yasa dışı olarak satıldığı belirtiliyor.

Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla satılan araziler arasında koruma altındaki milli parklar ve yerliler için ayrılmış toprakların yer aldığı belirtildi. Satılan bazı arazilerin 1000 futbol sahası büyüklüğünde olduğu da gelen bilgiler arasında.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Facebook'tan yapılan açıklamada, yerel yetkililerle konuyla ilgili çalışmaya hazır olunduğu belirtilirken, ticaret politikalarına göre satıcı ve alıcıların kanun ile yönetmeliklere uyması gerektiği ifade edildi.

Yerli topluluk liderlerinden bir kişi, Facebook'un daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bildirdi. Bazı aktivistler ise hükümetin satışları durdurmak istemediği iddiasında bulundu.

Peki Amazon Yağmur Ormanları tamamen yok olursa, Dünya üzerinde ne gibi değişiklikler olur? Bu sorunun cevabı için aşağıdaki bağlatıdan, Tekno 'on' yazı dizimizin 10. bölümüne göz atabilirsiniz.