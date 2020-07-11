Amazon: TikTok'u yasaklayan e-postayı yanlışlıkla attık

Amazon, TikTok'u telefonlarından silmeleri için çalışanlarına gönderdiği e-postanın yanlışlıkla iletildiğini açıkladı.

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, dün çalışanlarına gönderdiği e-postada Çin merkezli TikTok uygulamasının telefonlardan silinmesi gerektiğini iletmişti.

Şirket tarafından çalışanlara gönderilen e-postada, "Güvenlik nedeniyle Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız, TikTok'u silmelisiniz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu kararın alınmasının ardından gözler Amazon'a çevrilirken, kıdemli şirket yöneticilerinin olaydan haberinin olmadığı ortaya çıkmıştı.

"YANLIŞLIKLA GÖNDERDİK"

TikTok hakkındaki e-postanın gönderilmesinden birkaç saat sonra Amazon sözcülüğünden yapılan açıklamada, ''Bu sabah çalışanlara gönderilen e-posta yanlışlıkla paylaşılmıştır.'' denildi.

Açıklamada, Amazon'un TikTok konusundaki yaklaşımında şu an herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulaması hakkında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da salı günü, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.