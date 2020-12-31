Amazon yağmur ormanları için 2064 uyarısı

Bilim insanları, Amazonlar'ın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi ortaya koydu.

'Dünyanın akciğerleri' olarak bilinen Amazon yağmur ormanları ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı geldi.

Bir bilimsel makaleye göre, büyük çoğunluğu Brezilya sınırları içinde kalan Amazonlar, ağaçların yok edilmesi ve iklim değişikliğinden kaynaklanan uzun süreli kuraklık nedeniyle 2064 yılına kadar yok olacak.

"KRİTİK EŞİKTE"

Amazonlar, dünyadaki en büyük tropikal orman olarak biliniyor. Ormanların, insan kaynaklı bozulmalardan dolayı "kritik eşikte" bulunduğu belirtildi.

"SAVANA DÖNÜŞECEK"

Söz konusu bölgenin geleceğine dair tahminlerde, "Amazonlar, önümüzdeki birkaç on yıl içinde yoğun, nem dolu bir ormandan yanıcı otların ve çalıların hakim olduğu açık bir savana geçiş yapacak." denildi.

Yerel halkın su kaynakları bakımından Amazonlar'a bağlı kaldığı, bu durumun tabloyu daha da kötüleştireceği aktarıldı.

"AMAZON KENDİNİ KORUR"

Amazon ormanlarında geçen ağustos ayında 10 binden fazla yangının kaydedilmiş, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise "Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır." diyerek tepki çekmişti.