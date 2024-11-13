Amazon, yapay zeka araştırmalarına 110 milyon dolar yatırdı

AA & Ensonhaber

Amazon, yapay zeka araştırmalarına verdiği desteği artırıyor. Şirket, üniversitelerdeki üretken yapay zeka araştırmalarını desteklemek amacıyla "Build on Trainium" adlı yeni bir program başlattığını duyurdu.

Bu program kapsamında, üniversiteler ve araştırmacılar, Amazon'un AWS Trainium adlı özel yapay zeka çiplerine erişim sağlayabilecek.

YAPAY ZEKA GELİŞTİRME HIZLANACAK

AWS Trainium, karmaşık yapay zeka görevlerini ele almak üzere tasarlanmış özel bir yapay zeka çipi.

Araştırmacılar, bu çipleri yeni fikirler denemek, gelişmiş yapay zeka sistemleri oluşturmak ve mevcut teknolojileri geliştirmek için kullanabilecek.

Amazon'un 110 milyon dolarlık yatırımı, araştırmacıların yapay zeka projelerini hızlandırmaları için ihtiyaç duydukları bilgi işlem gücüne erişmelerini sağlayacak.

"Build on Trainium" programına Carnegie Mellon ve UC Berkeley gibi önde gelen üniversiteler dahil oldu.

Amazon, yenilikçi yapay zeka çözümlerine odaklanan daha fazla araştırma projesini desteklemek için hibeler sunacağını da belirtti.

Program aracılığıyla oluşturulan yapay zeka geliştirmeleri açık kaynaklı olacak. Bu sayede araştırmacılar, yenilikleri ilerletmeye ve birbirlerinin çalışmalarından faydalanmaya devam edebilecekler.