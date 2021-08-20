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    Amazon'un hedefi mağazaları daha da büyütmek

    Amazon'un, ABD'de fiziki olarak hizmet verecek büyük perakende mağazaları açmayı planladığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 09:24
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    Amazon'un hedefi mağazaları daha da büyütmek

    Koronavirüs salgını döneminde insanların online alışverişe yönelmesiyle gelirlerini ciddi şekilde artıran Amazon, kısıtlamalardan sonra da müşteri kaybetmek istemiyor.

    The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Amazon; giyim, ev eşyası, elektronik ve diğer alanlardaki satışlarını artırmak için yeni bir adım atacak.

    BÜYÜK MAĞAZALAR AÇACAK

    e-ticaret devinin, ABD'de fiziki olarak büyük perakende satış mağazaları açmayı planladığı belirtilen haberde, Amazon'un ilk büyük mağazalarından bazılarının Ohio ve Kaliforniya'da açılmasının beklendiği bildirildi.

    AMAZON

    Haberde, mağazaların 2 bin metrekarenin üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağı ve tanınmış markaların ürünlerinin satılacağı aktarıldı.

    Hangi markaların satışa sunulacağının belli olmadığına işaret edilen haberde, Amazon'un kendi markasına ait ürünlerin de satılacağı bildirildi.

    Jeff Bezos tarafından 1994'te çevrimiçi kitap satışı yapan site olarak kurulan Amazon, açtığı kitap mağazaları ve gıda ürünleri satan market zincirleriyle perakende satış sektöründe fiziksel olarak yer edinmeye başlamıştı.

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