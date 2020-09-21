Amazon'un satın aldığı Zoox, sürücüsüz araç testi için gerekli izinleri aldı

Amazon'un geçtiğimiz haziran ayında satın aldığı ABD merkezli otonom araç girişimi Zoox, sürücüsüz araçları test etmek için Kaliforniya eyaletinden gerekli izinleri aldığını duyurdu.

Elektrikli otomobiller ile birlikte daha da popüler hale gelen sürücüsüz araçlar, birçok şirketin dikkatini çekmeye başladı.

Bu şirketlerden biri olan Amazon, geçtiğimiz haziran ayında 2014 yılında kurulan ABD'li otonom araç girişim şirketi Zoox'u 1 milyar dolardan fazla bir ödeme yaparak bünyesine katmıştı.

Gerçekleşen satın alma ile Amazon, koronavirüs salgınına rağmen hız kesmeyen otonom araç yarışına dahil olacak.





SÜRÜCÜSÜZ TESTLER İÇİN İZİNLER ALINDI

Zoox, geliştirdiği teknolojiyi sürücü olmadan test etme izni aldığını duyurdu. Kaliforniya eyaletinden verilen izin kapsamında, Zoox'un otonom araçlarında test esnasında herhangi bir sürücü bulunmayacak.

Zoox haricinde, Kaliforniya'da Google'in sahibi olduğu Waymo ile Çin merkezli AutoX ve Nuro gibi girişimler de otonom araçlarını sürücü olmadan test ediyor.

Otonom araç teknolojilerindeki rekabette agresif bir politika izleyen Amazon, bir başka otonom araç girişimi Aurora'ya 530 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.