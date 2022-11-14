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    Amazon’un yeni depo robotu Sparrow, çalışanları işsiz bırakacak

    Amazon, yeni tanıttığı Sparrow adındaki robot ile depo faaliyetlerinin büyük kısmını gerçekleştirmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:35
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    Amazon’un yeni depo robotu Sparrow, çalışanları işsiz bırakacak

    Son zamanlarda robotların sayısı artmaya başladı ve birçok şirket, yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

    Amerika merkezli e-ticaret devi Amazon, şimdiden robotlara büyük ilgi gösteren şirketler arasında yer alıyor.

    Amazon, bir süre önce gerçekleştirilen Delivering the Future etkinliğinde yeni yapay zeka destekli Sparrow adlı robotunu tanıttı.

    Amazon’un yeni robot kolu, depo faaliyet sürecinin büyük kısmını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tasarlandı.

    robot sparrow

    İnsan yardımına ihtiyaç duymuyor

    Sahip olduğu vantuz kolları sayesinde ürünleri kavrayabilen ve bırakabilen robot, çoğu işi insan yardımı olmadan yapabiliyor.

    Sparrow, Amazon’un milyonlarca olan ürün yelpazesinin yüzde 65’ini tanımlayabiliyor. Sparrow’dan önceki robotlar, yalnızca 15 farklı boyutta kutuyu algılayabiliyordu.

    Amazon'un otomasyonu benimsemesi, robotların insanları işsiz bırakıp bırakmayacağına dair soruları bir kez daha gündeme getirdi.

    Amazon'un depolarını neredeyse tamamen otomatikleştirme hayali kurduğu bilinen bir gerçek. Teknoloji devi ayrıca, insan unsurunu işinden daha da uzaklaştırarak, daha fazla drone'la teslimat gerçekleştirmek istiyor.

    Amazon’un yeni depo robotu Sparrow, çalışanları işsiz bırakacak #2

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