AMD, ekran kartı satışlarında Intel ve NVIDIA’yı geçti

AMD, 2013 yılından bu yana 533 milyon grafik kartı satarak Intel ve NVIDIA gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

AMD, piyasaya sürdüğü Ryzen işlemci serisiyle birçok yönden Intel’den daha iyi kabul ediliyor.

Yeni gelen bilgilere göre AMD, ekran kartı piyasasında en büyük rakibi Intel ve Nvidia’yı geride bıraktı.

533 MİLYON SATTI

Jon Peddie Research (JPR) araştırma şirketi verilerine göre AMD, ekran kartı piyasasına girdiği 2013 yılından bu yana 533 milyon adet satış yapmayı başardı. Bu rakam, pazardaki toplam satışların yüzde 22’sini oluşturuyor.

EKRAN KARTI PAZARINDA DÜŞÜŞ VAR

2020 yılının ilk çeyreğinde GPU (grafik kartı) pazarı, yüzde 5,3'lük bir küçülme yaşadı. AMD'nin satışlardaki düşüşü yüzde 16,6 olarak gerçekleşirken, Nvidia ise yüzde 13,6'lık bir düşüş yaşadı. Intel ise bu dönemde satışlarını çok az da olsa artırmayı başardı.