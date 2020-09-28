Dolar
7.7759
1.5369%
Euro
9.0755
1.8894%
Altın
1867.12
0.2884%
Borsa
1121.34
-0.2517%
G. Altın
468.332
2.1459%
Bitcoin
84651.12
2.8953%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    AMD, Nvidia'nın tedarik sorunlarına Twitter'dan gönderme yaptı

    AMD, ekim ayında satışa çıkaracağı RX 6000 serisinde, Nvidia'nın yaşadığı tedarik sorunlarını yaşamayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 15:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    AMD, Nvidia'nın tedarik sorunlarına Twitter'dan gönderme yaptı

    NVIDIA RTX 3080, şirketin 2 Eylül'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtılmıştı. Ancak RTX 3000 serisinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi, oyunseverlerin pek de hoşuna gitmedi.

    Nvidia'dan yapılan açıklamada ise yoğun talep nedeniyle böyle bir sorunun yaşandığı ve stok sayılarının artırılacağı bilgisi paylaşıldı.

    AMD HAREKETE GEÇTİ

    Nvidia'nın yaşadığı tedarik sorunlarını fırsat bilen AMD, oyuncuları kendine çekmek için çalışmalara başladı.

    Andre Elijah adında bir müşteri, stok sorunu nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını Twitter'dan dile getirdi. Elijah, "Bugün bir RTX 3090 alamamak, işimin bir süre sonra mahvolacağı anlamına geliyor. AMD'nin de aynı sorunları yaşayacağına 10 dolarına bahse girerim." dedi.

    AMD'nin oyun çözümleri baş mimarı Frank Azor, Elijah'ın tweetine, "10 dolarını almayı dört gözle bekliyorum :)" diye yanıt verdi.

    amd

    AMD yetkilisi Frank Azor, Nvidia'nın aksine şirketin ışın izleme özellikli yeni ekran kartlarında herhangi bir stok sorunu yaşamayacaklarını ima etti.

    AMD RX 6000 SERİSİ EKİMDE GELİYOR

    AMD, ekim ayında tanıtmayı planladığı RX 6000 serisi ekran kartlarıyla  Nvidia'nın karşısına çıkacak.

    Şirketin RDNA 2 mikro mimarisine dayanan 6000 serisi, AMD'nin ışın izleme destekli ilk ekran kartları olacak.

    amd

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir