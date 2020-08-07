AMD'nin piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı

Piyasa değeri 100 milyar dolara ulaşan AMD, en büyük rakibi Intel ile arayı kapatmaya başladı.

Son dönemlerde sunduğu etkileyici performanslarla Intel'i oldukça zorlayan AMD, yeni bir başarıya daha imza attı.

2017'de Zen mimarisini tanıttığından beri en büyük rakibi Intel ile arayı kapatmaya başlayan şirketin hisseleri, 86.71 dolara çıkarak tarihinin en yüksek değerini gördü. AMD'nin hisseleri yalnızca bir ay önce 55 dolardan işlem görüyordu.

Hisselerin yükselmesinin ardından AMD'nin piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.





INTEL ÖNDE OLSA DA FARK KAPANIYOR

AMD'nin hisseleri her ne kadar artış gösterse de Intel, 208,95 milyar dolarlık piyasa değeriyle bir hayli önde. Ancak geçtiğimiz haftalarda ilk 7nm yongalarının 2022'ye kadar hazır olmayacağı belirten şirket, hisselerinde 13 dolarlık bir düşüş yaşayarak değer kaybetti.

Analist Mark Lipacis'e göre AMD, 2021'in ikinci çeyreğinde işlemci pazarının yarısına hakim olacak.



