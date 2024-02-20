Amerika'nın elektrikli araç pazarında kriz: İşten çıkarmalar başladı, projeler iptal edildi ABD elektrikli otomobil teşvikine hayır derken, lityum ve nikel üreticileri toplu işten çıkarmalara başlıyor ve milyarlarca dolarlık projeleri duraklatıyor.

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Amerikalılara, elektrikli araçların üretim şirketlerini büyüteceği ve ülke çapındaki küçük kasabalara iş akışı sağlayacağı vaadi verildi.

Ancak elektrikli araçlara olan ilgi azaldıkça, lityum ve nikel tesisleri, toplu işten çıkarmalar ve operasyonların askıya alınması da dahil olmak üzere maliyet düşürücü önlemler alıyor.

Elektrikli araçlara olan talep 2022'de arttı ve o yılın nisan ayında yüzde 76 yükseliş gösterdi, ancak 2023'ün sonunda satılan araç sayısı yüzde 50'lere kadar düştü.

Otomobil alıcıları, yüksek fiyat etiketi ve araçları kolayca şarj edebilme konusundaki endişeleri nedeniyle elektrikli araç satın alma konusunda hala çok isteksiz.

Lityum fiyatları düştü, işten çıkarmalar başladı

Elektrikli araçlara olan ilginin azalması, lityum fiyatının geçen yılın ocak ayından bu yana yüzde 90 oranında düşmesine neden oldu.

Buna karşılık Ford, Michigan'daki bir zamanlar gelecek vaat eden lityum fabrikasında 1.400 kişiyi işten çıkarırken; General Motors, çalışanların 2025'te yeniden işe alınacağı vaadiyle Detroit'teki fabrikasındaki yaklaşık 1.000 işçisinin tamamının işine son verdi.

Otomotiv Araştırma Merkezi CEO'su Alan Amici, NBC News'e şunları söyledi:

Sanırım gördüğünüz şey, pahalı olmaları ve şarj altyapısıyla ilgili endişeler olması nedeniyle insanların elektrikli araç satın almaya istekli olma hızındaki eğimin şu anda değiştiği.



Verimli bir otomobil üreticisiyseniz, üretiminizi talebe göre eşleştirmeye çalışıyorsunuz demektir. Bir bahçeyi satılmayan elektrikli araçlarla doldurmanın kimseye bir faydası yok.

Ortalama olarak, otomobil üreticilerinin elektrikli bir aracı satması, standart bir gazlı araca göre üç hafta daha uzun sürüyor; bu da şirketleri alıcıları çekmek için indirimler ve daha düşük faiz oranlı anlaşmalar sunmaya teşvik ediyor.

Markalar faaliyetlerini yavaşlatıyor

Sonuç olarak, aralarında General Motors (GM) ve Ford'un da bulunduğu şirketler, önümüzdeki iki yıl içinde daha fazla üretim tesisi açma sözü vermelerine rağmen elektrikli araç geliştirme ve akü üretim tesislerinin genişletilmesini yavaşlatmak zorunda kaldı.

Joe Biden kararından vazgeçecek

Şubat 2023'te Ford, Başkan Joe Biden'ın ABD'de satılan tüm arabaların üçte ikisinin 2032 yılına kadar tamamen elektrikli olmasını sağlayacak dönüm noktası niteliğindeki iklim yasasından yararlanmak için Michigan'da 3,5 milyar dolarlık bir elektrikli araç aküsü fabrikası kurma sözü verdi.

The New York Times'a göre; Biden'ın, otomobil şirketlerine elektrikli araçlara geçiş yapmaları için zaman tanıyacak sıkı önlemlerden geri adım atması bekleniyor.

İş kaybı artacak

Elektrikli araç satışları otomobil şirketlerinin beklediği kadar hızlı artmadığı için, lityum ve nikel üretimindeki yavaşlama, bir zamanlar gelecek vadeden bu sektörde insanların işlerini kaybetmesi anlamına geliyor.

Bu durum, lityum ve nikel fiyatlarının çöküşüyle ​​birlikte geldi ve bu yıl Güney Carolina'da bir lityum fabrikası inşaatına başlaması beklenen Albemarle gibi ABD'deki büyük lityum üretim şirketlerini etkiledi.

Albemarle, yılda 2,4 milyon elektrikli araca yetecek kadar lityum üretmeyi planlıyordu ancak şirket, tesise yönelik harcamaları duraklatmak ve 300 çalışandan oluşan iş gücünün yüzde dördünü işten çıkarmak zorunda kaldı.