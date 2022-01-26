Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz SEO Eğitimi

SEO alanında faaliyet gösteren seocu.com SEO ajansı, üniversitelerde ücretsiz SEO eğitimlerine tekrardan başlıyor.

Ajans yöneticisi Volkan SUCU tarafından verilen eğitimlere pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda ara verilmişti. Üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak katılabildiği SEO eğitimlerinde öğrenciler ücretsiz sertifika alabiliyorlar. Pandemi sonrası ilk yüz yüze eğitim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin tüm öğrencilerinin katılımına açılıyor.

Kısaca SEO Nedir?

SEO kelimesi, “Search Engine Optimization” ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı, arama motoru optimizasyonu olarak ifade edilmektedir. SEO çalışmasını inceleyecek olursak; isminden de anlaşılacağı üzere, internet projelerinin arama motorlarına belli başlı kurallar ile uygun hale getirilmesi ve bu sayede sitelerin arama motorlarında üst sıralara çıkmasını sağlayan bir çalışma olarak nitelendirebiliriz. SEO ile web siteleri, Google başta olmak üzere tüm arama motorlarında daha görünür olur ve trafiklerini artırır.

Kaynak: https://www.seocu.com/seo

Eğitim Takvimi ve Kayıt Bilgisi

19 Mart 2022 – 20 Mart 2022 Tarihleri arasında gerçekleşecek olan ücretsiz SEO eğitimi başvuruları, Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden yapılabilmektedir. Eğitim pandemi şartları ve kuralları göz önünde bulundurularak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

SEO Nedir?

SEO’nun Amacı

Site İçi Optimizsayonlar

Kullanıcı Deneyimi (UX)

Site Dışı Optimizsayonlar

SEO Araçları

Kimler SEO Eğitimine Katılabilir?

Ücretsiz olarak gerçekleşecek SEO eğitimine, Tüm bölümlerde okuyan Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri katılabilmektedir. Ayrıca gelecek aylarda, diğer illerdeki üniversitelerde de ücretsiz eğitimler gerçekleştirilecektir. İstanbul Arel Üniversitesi ve İstanbul Beykent Üniversitesi gelecek programlar arasında yer almaktadır.

Eğitmen Hakkında

SEO Eğitmeni ve ajans yöneticisi Volkan SUCU kimdir?

Bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Volkan SUCU, yazılım ve SEO alanında kendini geliştirmiş, önemli projelerde yer almıştır. 2008 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde arama motoru optimizasyonu alanında +1000 projeye imza atan seocu.com ajansının yöneticisidir.