Yeni ortaya çıkan güncelleme takvimine göre, hangi Samsung modelinin ne zaman Android 11 güncellemesi alacağı belli oldu. İşte Android 11 alacak Samsung modelleri.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında akıllı telefonlara gelecek.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Samsung ile ilgili yeni bir güncelleme takvimi paylaşıldı.

Söz konusu takvime göre, hangi Samsung modelinin ne zaman Android 11'e kavuşacağı da ortaya çıktı.

ANDROID 11 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Şu anda Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 için Android 11 tabanlı One UI 3.0 Beta güncellemesi zaten kullanımda.

Bunun dışında Android 11 güncellemesi alacak Samsung modelleri şu şekilde:

Aralık 2020:

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Ocak 2021:

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Şubat 2021:

Galaxy Fold

Mart 2021:

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy A51

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Nisan 2021:

Galaxy A50

Galaxy M51

Mayıs 2021:

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Haziran 2021:

Galaxy A01-Core

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A



Temmuz 2021:

Galaxy A30,

Galaxy Tab S5e

Ağustos 2021:

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Eylül 2021: