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    Android 11 güncellemesi alacak Samsung modelleri

    Yeni ortaya çıkan güncelleme takvimine göre, hangi Samsung modelinin ne zaman Android 11 güncellemesi alacağı belli oldu. İşte Android 11 alacak Samsung modelleri.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 16:58
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 17:10
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    Android 11 güncellemesi alacak Samsung modelleri

    Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında akıllı telefonlara gelecek.

    Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Samsung ile ilgili yeni bir güncelleme takvimi paylaşıldı.

    Söz konusu takvime göre, hangi Samsung modelinin ne zaman Android 11'e kavuşacağı da ortaya çıktı.

    android 11 samsung

    ANDROID 11 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

    Şu anda Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 için Android 11 tabanlı One UI 3.0 Beta güncellemesi zaten kullanımda.

    Bunun dışında Android 11 güncellemesi alacak Samsung modelleri şu şekilde:

    Aralık 2020:

    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra

    Ocak 2021:

    • Galaxy S10
    • Galaxy S10+
    • Galaxy S10 Lite
    • Galaxy Note 10
    • Galaxy Note 10+
    • Galaxy Note 20
    • Galaxy Note 20 Ultra
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Fold 2

    Şubat 2021:

    • Galaxy Fold

    Mart 2021:

    • Galaxy M21
    • Galaxy M30s
    • Galaxy M31
    • Galaxy A51
    • Galaxy Note 10 Lite
    • Galaxy Tab S7

    Nisan 2021:

    • Galaxy A50
    • Galaxy M51

    Mayıs 2021:

    • Galaxy A21s
    • Galaxy A31
    • Galaxy A70
    • Galaxy A71
    • Galaxy A80
    • Galaxy Tab S6
    • Galaxy Tab S6 Lite

    samsung android 11

    Haziran 2021:

    • Galaxy A01-Core
    • Galaxy A01
    • Galaxy A11
    • Galaxy M11
    • Galaxy Tab A


    Temmuz 2021:

    • Galaxy A30,
    • Galaxy Tab S5e

    Ağustos 2021:

    • Galaxy A10
    • Galaxy A10s
    • Galaxy A20
    • Galaxy A20s
    • Galaxy A30s
    • Galaxy Tab A 10.1
    • Galaxy Tab Active Pro

    Eylül 2021:

    • Galaxy Tab A8 (2019)

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