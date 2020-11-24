Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Yeni sızdırılan belgelere göre, Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi alacak modelleri ortaya çıktı. İşte Android 11 alacak Xiaomi telefonları...

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Xiaomi ile ilgili yeni bir belge ortaya çıktı. Bu belge, Çinli şirketin Android 11 güncellemesi sunacağı telefonları gösteriyor.

Son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialar, Xiaomi'nin popüler serisi Redmi Note 8 ailesinin Android 11 almayacağını gösteriyordu. Ancak yayınlanan yeni listeye göre Redmi Note 8 modelleri son bir kez daha yükseltme alacak.

ANDROOD 11 ALACAK XIAOMI MODELLERİ

Paylaşılan bilgilere göre, şu anda Android 11 testlerine katılan Xiaomi modelleri şu şekilde.

Açık beta testinde olanlar

Mi 10 Ultra

Mi 10 Lite Zoom

Mi Note 10 / Pro / CC9 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K30 / Poco X2

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Amdrpid 11 testine katılanlar

Mi 10T Pro

Mi 10T / Redmi K30s Ultra

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9

Mi 9 SE

Mi CC9 / Mi 9 Lite

Mi CC9 Meitu Edition

Mi A3

Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Global

Redmi 9 Global / Redmi 9 Prime

Redmi 9 India

Redmi 9C / Poco C3

Redmi 9A

Redmi Note 8 / 8T

Redmi Note 8 Pro

Poco X3 NFC

Poco M2

Poco M2 Pro

Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

Son olarak yukarıdaki listenin bir sızıntı olduğunu ve henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadığını hatırlatalım.

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