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    Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

    Yeni sızdırılan belgelere göre, Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi alacak modelleri ortaya çıktı. İşte Android 11 alacak Xiaomi telefonları...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 11:33
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    Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

    Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.

    Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Xiaomi ile ilgili yeni bir belge ortaya çıktı. Bu belge, Çinli şirketin Android 11 güncellemesi sunacağı telefonları gösteriyor.

    Son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialar, Xiaomi'nin popüler serisi Redmi Note 8 ailesinin Android 11 almayacağını gösteriyordu. Ancak yayınlanan yeni listeye göre Redmi Note 8 modelleri son bir kez daha yükseltme alacak.

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    ANDROOD 11 ALACAK XIAOMI MODELLERİ

    Paylaşılan bilgilere göre, şu anda Android 11 testlerine katılan Xiaomi modelleri şu şekilde.

    Açık beta testinde olanlar
    • Mi 10 Ultra
    • Mi 10 Lite Zoom
    • Mi Note 10 / Pro / CC9 Pro
    • Redmi K30 Ultra
    • Redmi K30i 5G
    • Redmi K30 / Poco X2
    • Redmi K20 / Mi 9T
    • Redmi 10X Pro
    • Redmi 10X 5G
    Amdrpid 11 testine katılanlar
    • Mi 10T Pro
    • Mi 10T / Redmi K30s Ultra
    • Mi 10T Lite
    • Mi Note 10 Lite
    • Mi 9 Pro 5G
    • Mi 9
    • Mi 9 SE
    • Mi CC9 / Mi 9 Lite
    • Mi CC9 Meitu Edition
    • Mi A3
    • Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro
    • Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G
    • Redmi Note 9 Pro Max
    • Redmi Note 9 Pro Global
    • Redmi 9 Global / Redmi 9 Prime
    • Redmi 9 India
    • Redmi 9C / Poco C3
    • Redmi 9A
    • Redmi Note 8 / 8T
    • Redmi Note 8 Pro
    • Poco X3 NFC
    • Poco M2
    • Poco M2 Pro
    • Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

    xiaomi android 11

    Son olarak yukarıdaki listenin bir sızıntı olduğunu ve henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadığını hatırlatalım.

    Instagram: @eshteknoloji

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