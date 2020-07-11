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- Android 11 güncellemesi alması beklenen tüm telefonlar
Android 11 güncellemesi alması beklenen tüm telefonlar
- Haber Merkezi
- 11.07.2020 - 13:29
Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.
Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili Google, şimdiye kadar dört Geliştirici Önizlemesi yayınladı.
Android 11 Beta'da yer alan göze çarpan özellikler ise şu şekildeydi:
- Bildirim bölümünün üst kısmıdaki sohbetler bölümünde, önemli kişilerinizle sohbet kısayolu
- Hangi uygulamaların veya kişilerin size bildirim göndereceğini seçmenize olanak tanıyan "Özelleştirilebilir Rahatsız Etmeyin modu".
- Dahili ekran kaydedici özelliği
- Mikrofon, kamera, konum ve daha fazlası için bir defalık izin seçenekleri.
- Google Pay'de depolanan kredi / banka kartlarınıza ve Google Home cihazlarına yönelik denetimlere imkan tanıyan Güç düğmesi kısayolları
- İster ana sayfada ister uygulamada olun, daha sorunsuz bir etkileşime izin veren sohbet balonları.
- Bir süredir uygulama kullanmadıysanız uygulama izinlerini otomatik olarak kaldıracak "otomatik sıfırlama" özelliği.
Android 11 geliştirilme aşamasında olduğundan bu özelliklere yenileri de eklenebilir.
Google, Android 11 güncellemesini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Ancak güncellemenin hangi akıllı telefonlar için yayınlanacağı belirsiz.
Gelen verilerden ve geçmiş dönemlerdeki bilgilerden hareketle, Android 11 güncellemesi alması muhtemel akıllı telefonların bir listesini yaptık. Gelin bu listeye birlikte bakalım.
- Google Pixel 4
- Google Pixel 3
- Google Pixel 4 XL
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 2
- Google Pixel 3a XL
- Google Pixel 2 XL
SAMSUNG
- Samsung Galaxy S20/ S20 Plus / S20 Ultra
- Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e
- Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G
- Samsung Galaxy A91
- Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G
- Samsung Galaxy A50/ A50s
- Samsung Galaxy S9/ S9+
- Samsung Galaxy A30/ A30s
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy A90/ A90 5G
- Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51
NOKIA
- Nokia 8.2 5G
- Nokia 8.1
- Nokia 7.2
- Nokia 1.3
- Nokia 6.2
- Nokia 1 Plus
- Nokia 5.3
- Nokia 2.3
- Nokia 4.2
- Nokia 3.2
ONEPLUS
- Oneplus 8
- OnePlus 7T
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7
- OnePlus 6
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 6T
XIAOMI - REDMI - POCO
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K20
- Redmi K30 Pro
- Mi A3
- Redmi K30 5G
- Mi CC9
- Mi Note 10
- Mi CC9e
- Mi Note 10 Pro
- Mi 9T Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi 9T
- Mi 9 Pro
- Redmi Note 8
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi Note 8 Pro
- POCO X2
- POCO F2 PRO
HUAWEI - HONOR
- Huawei P30
- Honor V20/ View 20
- Huawei P30 Pro
- Honor 20/ 20 Pro
- Huawei P30 Lite
- Honor 10 Youth Edition
- Huawei Mate 20
- Honor Magic 2
- Huawei Mate 20 Pro
- Honor 20i
- Huawei Mate 20X
- Nova 5 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Edition
- Honor 30
- Huawei P20 / P20 Pro
- Honor 30 Pro
REALME
- Realme 3/ 3 Pro
- Realme XT
- Realme 5/ 5 Pro
- Realme X30 5G
- Realme X
- Realme 6 / 6i / 6 Pro
- Realme X2 Pro
- Realme X
OPPO
- OPPO Find X2
- Oppo F11
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo F11 Pro
- Oppo Reno3 Pro (5G)
- Oppo F15
- Oppo Reno3 (5G)
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno3 Youth
- Oppo Reno 10x zoom
- Oppo Reno2
- Oppo Ace2
- Oppo Reno2 F
- Oppo A9 (2020)
- Oppo Reno2 Z
- Oppo A5 (2020)
VIVO
- vivo NEX 3S 5G
- vivo NEX 3
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- vivo iQOO Pro 5G
- vivo X30 / X30 Pro
- vivo NEX 3S 5G
SONY - LG - ASUS
- Sony Xperia 1 II
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- LG V50S ThinQ 5G
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- LG G8X ThinQ
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