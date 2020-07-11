Android 11 güncellemesi alması beklenen tüm telefonlar

Android'in bir sonraki sürümü Android 11 güncellemesini alması beklenen tüm akıllı telefon modellerini markalara göre listeledik.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili Google, şimdiye kadar dört Geliştirici Önizlemesi yayınladı.

Android 11 Beta'da yer alan göze çarpan özellikler ise şu şekildeydi:

Bildirim bölümünün üst kısmıdaki sohbetler bölümünde, önemli kişilerinizle sohbet kısayolu

Hangi uygulamaların veya kişilerin size bildirim göndereceğini seçmenize olanak tanıyan "Özelleştirilebilir Rahatsız Etmeyin modu".

Dahili ekran kaydedici özelliği

Mikrofon, kamera, konum ve daha fazlası için bir defalık izin seçenekleri.

Google Pay'de depolanan kredi / banka kartlarınıza ve Google Home cihazlarına yönelik denetimlere imkan tanıyan Güç düğmesi kısayolları

İster ana sayfada ister uygulamada olun, daha sorunsuz bir etkileşime izin veren sohbet balonları.

Bir süredir uygulama kullanmadıysanız uygulama izinlerini otomatik olarak kaldıracak "otomatik sıfırlama" özelliği.

Android 11 geliştirilme aşamasında olduğundan bu özelliklere yenileri de eklenebilir.

Google, Android 11 güncellemesini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Ancak güncellemenin hangi akıllı telefonlar için yayınlanacağı belirsiz.

Gelen verilerden ve geçmiş dönemlerdeki bilgilerden hareketle, Android 11 güncellemesi alması muhtemel akıllı telefonların bir listesini yaptık. Gelin bu listeye birlikte bakalım.

GOOGLE

Google Pixel 4

Google Pixel 3

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 2

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 2 XL

SAMSUNG

S amsung Galaxy S20/ S20 Plus / S20 Ultra

Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e

S amsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G

Samsung Galaxy A91

Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G

Samsung Galaxy A50/ A50s

Samsung Galaxy S9/ S9+

Samsung Galaxy A30/ A30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A90/ A90 5G

Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51

NOKIA

Nokia 8.2 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 1.3

Nokia 6.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.3

Nokia 2.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

ONEPLUS

Oneplus 8

OnePlus 7T

OnePlus 8 Pro

O nePlus 7T Pro

OnePlus 7

OnePlus 6

OnePlus 7 Pro

OnePlus 6T

XIAOMI - REDMI - POCO

Redmi Note 9 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K20

Redmi K30 Pro

Mi A3

R edmi K30 5G

Mi CC9

Mi Note 10

Mi CC9e

Mi Note 10 Pro

Mi 9T Pro

Mi CC9 Pro

Mi 9T

Mi 9 Pro

Redmi Note 8

Mi 9 Pro 5G

Redmi Note 8 Pro

POCO X2

POCO F2 PRO

HUAWEI - HONOR

Huawei P30

Honor V20/ View 20

Huawei P30 Pro

Honor 20/ 20 Pro

Huawei P30 Lite

Honor 10 Youth Edition

Huawei Mate 20

Honor Magic 2

Huawei Mate 20 Pro

Honor 20i

Huawei Mate 20X

Nova 5 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Edition

Honor 30

Huawei P20 / P20 Pro

Honor 30 Pro

REALME

Realme 3/ 3 Pro

Realme XT

Realme 5/ 5 Pro

Realme X30 5G

Realme X

Realme 6 / 6i / 6 Pro

Realme X2 Pro

Realme X

OPPO

OPPO Find X2

Oppo F11

Oppo Find X2 Pro

Oppo F11 Pro

Oppo Reno3 Pro (5G)

Oppo F15

Oppo Reno3 (5G)

Oppo Reno Ace

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno2

Oppo Ace2

O ppo Reno2 F

Oppo A9 (2020)

Oppo Reno2 Z

Oppo A5 (2020)

VIVO

vivo NEX 3S 5G

vivo NEX 3

vivo iQOO 3 5G

vivo iQOO Pro 5G

vivo X30 / X30 Pro

vivo NEX 3S 5G

SONY - LG - ASUS

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

LG V50S ThinQ 5G

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG V35 ThinQ

LG G8X ThinQ

LG V30S ThinQ