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- Android 11 güncellemesi almayacak 12 Xiaomi modeli
Android 11 güncellemesi almayacak 12 Xiaomi modeli
- Haber Merkezi
- 04.08.2020 - 16:07
Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.
Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Xiaomi ile ilgili yeni bir belge ortaya çıktı. Bu belge, Çinli şirketin Android 11 güncellemesi sunmayacağı 12 modeli içeriyor.
Bazı popüler telefon modellerinin de bulunduğu liste, gelecekte Xiaomi ile kullanıcıları karşı karşıya getirebilir.
ANDROID 11 ALMAMASI MUHTEMEL 12 TELEFON
Android 11 güncellemesi almayacağı söylenen 12 Xiaomi ve Redmi modeli şu şekilde:
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8
- Redmi Note7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi 8
- Redmi 8A dual
- Redmi 8A
- Xiaomi Mi Mix 3 5G
- Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi'nin bazı popüler modellerine Android 11 güncellemesini sunmayacak olması her ne kadar bazı kullanıcıları kızdıracak olsa da henüz bu listenin Xiaomi tarafından doğrulanmadığını hatırlatalım.