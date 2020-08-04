Android 11 güncellemesi almayacak 12 Xiaomi modeli

Yeni sızdırılan belgelere göre Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi sunmayacağı modeller ortaya çıktı. Listede yer alan bazı modeller, kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Xiaomi ile ilgili yeni bir belge ortaya çıktı. Bu belge, Çinli şirketin Android 11 güncellemesi sunmayacağı 12 modeli içeriyor.

Bazı popüler telefon modellerinin de bulunduğu liste, gelecekte Xiaomi ile kullanıcıları karşı karşıya getirebilir.

ANDROID 11 ALMAMASI MUHTEMEL 12 TELEFON

Android 11 güncellemesi almayacağı söylenen 12 Xiaomi ve Redmi modeli şu şekilde:

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 8

Redmi Note7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A dual

Redmi 8A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi'nin bazı popüler modellerine Android 11 güncellemesini sunmayacak olması her ne kadar bazı kullanıcıları kızdıracak olsa da henüz bu listenin Xiaomi tarafından doğrulanmadığını hatırlatalım.