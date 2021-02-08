Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 güncellemesi alacak modeller

Akıllı telefon üreticisi Realme, Android 11 temelli kullanıcı arayüzü Realme UI 2.0 güncellemesi alacak modellerini paylaştı.

Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefon markalarının birçoğu, kendi geliştirdikleri android tabanlı arayüzleri kullanıyor.

Örneğin Samsung telefonlarda One UI arayüzü kullanılırken, Xiaomi ise MIUI arayüzünü kullanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme ise, telefonlarında "realme UI" arayüzünü kullanıyor. Şirket, hem orta segment hem de amiral gemisi modellerine Android 11 tabanlı realme UI 2.0 güncellemesini göndermeye başlıyor.

Özelleştirilebilir bildirim paneli ve geliştirilmiş karanlık tema gibi yeniliklerle gelen yeni güncellemede, aynı zamanda hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla aynı anda müzik paylaşmanıza imkan tanıyan bir özellik de yer alıyor.

REALME UI 2.0 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

realme X50 Pro 5G

realme X50 5G

realme X2 Pro

realme X2 (730G)

realme XT

realme X

realme X3

realme X3 Super Zoom

realme X7

realme X7 Pro

realme X50m

realme X50 Pro Player

realme narzo 10

realme narzo 10A

realme narzo 20

realme narzo 20A

realme narzo 20A Pro

realme C3

realme C3i

realme C11

realme C15

realme C12

realme C17

realme v5

realme v3