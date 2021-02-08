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- Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 güncellemesi alacak modeller
Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 güncellemesi alacak modeller
Akıllı telefon üreticisi Realme, Android 11 temelli kullanıcı arayüzü Realme UI 2.0 güncellemesi alacak modellerini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 15:47
- Güncelleme : 08.02.2021 - 16:22
Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefon markalarının birçoğu, kendi geliştirdikleri android tabanlı arayüzleri kullanıyor.
Örneğin Samsung telefonlarda One UI arayüzü kullanılırken, Xiaomi ise MIUI arayüzünü kullanıyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme ise, telefonlarında "realme UI" arayüzünü kullanıyor. Şirket, hem orta segment hem de amiral gemisi modellerine Android 11 tabanlı realme UI 2.0 güncellemesini göndermeye başlıyor.
Özelleştirilebilir bildirim paneli ve geliştirilmiş karanlık tema gibi yeniliklerle gelen yeni güncellemede, aynı zamanda hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla aynı anda müzik paylaşmanıza imkan tanıyan bir özellik de yer alıyor.
REALME UI 2.0 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR
- realme X50 Pro 5G
- realme X50 5G
- realme X2 Pro
- realme X2 (730G)
- realme XT
- realme X
- realme X3
- realme X3 Super Zoom
- realme X7
- realme X7 Pro
- realme X50m
- realme X50 Pro Player
- realme narzo 10
- realme narzo 10A
- realme narzo 20
- realme narzo 20A
- realme narzo 20A Pro
- realme C3
- realme C3i
- realme C11
- realme C15
- realme C12
- realme C17
- realme v5
- realme v3
- realme 5 Pro
- realme Q
- realme 3 Pro
- realme X Youth Edition
- realme 6
- realme 6s
- realme 6 Pro
- realme 6i
- realme 7i
- realme 7
- realme 7 Pro