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- Android 11 yayınlandı: İşte telefonlara gelecek 117 emoji
Android 11 yayınlandı: İşte telefonlara gelecek 117 emoji
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 13:16
Kişiler, kontrol ve gizlilik konularına odaklanan yeni özelliklere sahip Android 11, geçtiğimiz günlerde Google Pixel modelleri için yayınlanmıştı ve çok yakında diğer üreticilerin modelleri için de kullanıma sunulacak.
Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojilere, Android 11 güncellemesi ile birlikte yenileri eklenecek.
Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.
Android 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak 62 yeni karakter, 55 ten rengi ve cinsiyet seçeneklerinin bulunduğu 117 emoji belli oldu.
İşte Android 11 ile hayatımıza girecek 117 emoji:
MEVCUT EMOJİLER DE YENİLENDİ
Google, Android 11 ile birlikte yeni emojilerden farklı olarak mevcut emojileri de yeniledi. Bu sayede hemen hemen tüm emojiler, Android 11 ile kullanıcılara daha göze hoş gelen bir şekilde sunulacak.
ANDROID 11 İLE GELEN YENİLİKLER
- Bildirim bölümünün üst kısmıdaki sohbetler bölümünde, önemli kişilerinizle sohbet kısayolu
- Hangi uygulamaların veya kişilerin size bildirim göndereceğini seçmenize olanak tanıyan "Özelleştirilebilir Rahatsız Etmeyin modu".
- Dahili ekran kaydedici özelliği
- Mikrofon, kamera, konum ve daha fazlası için bir defalık izin seçenekleri.
- Google Pay'de depolanan kredi / banka kartlarınıza ve Google Home cihazlarına yönelik denetimlere imkan tanıyan Güç düğmesi kısayolları
- İster ana sayfada ister uygulamada olun, daha sorunsuz bir etkileşime izin veren sohbet balonları.
- Bir süredir uygulama kullanmadıysanız uygulama izinlerini otomatik olarak kaldıracak "otomatik sıfırlama" özelliği.