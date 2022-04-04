Android 13 ile tek eSIM üzerinde çift hat devri

Android 13, tek bir eSIM üzerinde birden fazla hattı kullanmaya imkan tanıyacak yeni bir özellikle kullanıma sunulacak.

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

ANDROID 13 İLE ÇİFT SIM DEVRİ

Google, operatörler arasında geçiş yapmak için SIM kartlarla uğraşmak istemeyenlere Android 13 ile birlikte çözüm getiriyor. Yeni güncelleme ile tek eSIM’de birden fazla profile izin verilecek. Böylece kullanıcılar 2 hat arasında kolaylıkla geçiş yapabilecek.

Tek bir eSIM kartta birden fazla profile izin vermek, hem kullanıcıların işini kolaylaştıracak hem de üreticilerin donanım maliyetlerini azaltacak. Çünkü üreticiler, cihazlarda 2 fiziksel SIM kart için yer açmak zorunda kalmayacak.

Android işletim sistemi kıdemli teknik editörü Mishaal Rahman tarafından ilk defa ortaya atılan bu yenilik, henüz Google tarafından doğrulanmış değil.

2025 YILINA KADAR 2 MİLYAR eSIM'Lİ CİHAZ

Yeni yapılan bir pazar araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl 1 milyara yaklaşan eSIM özellikli cihaz sayısı, 2025 yılına kadar 2 milyar seviyesine gelecek. Bu cihazların büyük bir kısmını ise akıllı telefonlar oluşturacak.