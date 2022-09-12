Google, Android 13 işletim sisteminin yüklenebileceği akıllı telefonlar için minimum gereksinimleri açıkladı.

Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü geçtiğimiz haftalarda Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

Android 13 güncellemesinin Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticiler tarafından bu yılın sonunda dağıtılacağı belirtiliyor.

Android 13 sistem gereksinimleri değişti

Google, yeni Android 13 işletim sistemi için minimum gereksinimleri değiştirdi. Artık Google hizmetleri, 2GB RAM ve 16GB dahili bellekten daha az olan akıllı telefonlarda çalışmayacak.

Günümüzde birçok modern akıllı telefon 4-6 GB RAM'e sahip olsa da oldukça düşük özellikteki telefonlar da satışa sunuluyor. Görünüşe göre Google, bu telefonları Android 13 güncellemesinden mahrum bıracak.

Öte yandan, bütçe dostu Android telefonlar genellikle Android'in en son sürümüyle piyasaya sürülmüyor.