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- Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak OPPO modelleri
Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak OPPO modelleri
- Haber Merkezi
- 08.08.2022 - 15:17
- Güncelleme : 08.08.2022 - 15:19
Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.
Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, kısa bir süre önce ColorOS 13'ün beta testlerine başladığını duyurmuştu. Şimdi de yeni güncellemenin çıkış tarihini içeren birkaç sızıntı ortaya çıktı.
ColorOS 13, ağustosta geliyor
Oppo, yeni sürüm güncellemesi hakkında sessizliğini korusa da sektöre yakın kaynaklar, ColorOS 13'ün ağutos ayı içerisinde küresel olarak piyasaya sürüleceğini söylüyor.
ColorOS 12 ile beraber cihazların bellek kullanımı ve güç tüketimi verimliliğini artıran Oppo'nun, yeni sürümde tasarım ve kullanım deneyimi açısından yenilikler sunması bekleniyor.
ColorOS 13 güncellemesi alacak telefonlar
- Oppo Reno 7 5G
- Oppo Reno 7 Pro 5G
- Oppo Reno 7 Lite
- Oppo Reno 7 Z 5G
- Oppo F21 Pro 5G
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Bul X5
- Oppo Find X5 Lite
- Oppo Reno 6 Pro 5G
- Oppo Reno 6 Pro+ 5G
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X3 Neo
- Oppo Bul X3
- Oppo Find X3 Lite
- Oppo F19 Pro+ 5G
- Oppo Reno 5 Pro+ 5G
- Oppo Reno 5 Pro 5G
- Oppo Reno 5 5G
- Oppo Reno 8 Pro+
- Oppo Reno 8 Pro
- Oppo Reno 8 Lite
- Oppo Reno 8
- Oppo A97
- Oppo A77
- Oppo K10 5G