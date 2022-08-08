Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak OPPO modelleri

Oppo, yakında Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini kullanıma sunacak. İşte güncellemeyi alacak telefonlar...

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, kısa bir süre önce ColorOS 13'ün beta testlerine başladığını duyurmuştu. Şimdi de yeni güncellemenin çıkış tarihini içeren birkaç sızıntı ortaya çıktı.

ColorOS 13, ağustosta geliyor

Oppo, yeni sürüm güncellemesi hakkında sessizliğini korusa da sektöre yakın kaynaklar, ColorOS 13'ün ağutos ayı içerisinde küresel olarak piyasaya sürüleceğini söylüyor.

ColorOS 12 ile beraber cihazların bellek kullanımı ve güç tüketimi verimliliğini artıran Oppo'nun, yeni sürümde tasarım ve kullanım deneyimi açısından yenilikler sunması bekleniyor.

ColorOS 13 güncellemesi alacak telefonlar