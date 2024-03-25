Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Google, haftalarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.
Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşmaya başlayacak.
Samsung’un bu yılın sonlarında One UI 7.0 beta programını başlatması bekleniyor.
Galaxy telefon ve tabletlerin yeni ara yüzü, bu yılın sonlarında birçok modele gelecek olan Android 15 tabanlı One UI 7.0 olacak.
Android 15 alması beklenen Samsung modelleri
Samsung, her ne kadar Android 15 güncelleme takvimini paylaşmasa da şirketin Galaxy S24 öncesi akıllı telefonlarına dört büyük güncelleme verdiği biliniyor.
Şirketin güncelleme politikalarından yola çıkarak, Android 15 alması beklenen Samsung modelleri şu şekilde:
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A15 (LTE+5G)
Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F15
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış