Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri Samsung’un, Android 15 güncellemesi sunacağı telefonlar belli olmaya başladı. İşte One UI 7.0 ile birlikte güncellemeyi alacak modeller.

ensonhaber.com

Google, haftalarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşmaya başlayacak.

Samsung’un bu yılın sonlarında One UI 7.0 beta programını başlatması bekleniyor.

Galaxy telefon ve tabletlerin yeni ara yüzü, bu yılın sonlarında birçok modele gelecek olan Android 15 tabanlı One UI 7.0 olacak.

Android 15 alması beklenen Samsung modelleri

Samsung, her ne kadar Android 15 güncelleme takvimini paylaşmasa da şirketin Galaxy S24 öncesi akıllı telefonlarına dört büyük güncelleme verdiği biliniyor.

Şirketin güncelleme politikalarından yola çıkarak, Android 15 alması beklenen Samsung modelleri şu şekilde:

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)