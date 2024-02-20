Android 15 güncellemesi alması beklenen Samsung modelleri

Google, geçtiğimiz günlerde Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.
Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşmaya başlayacak.
Samsung'un Android 15 planları
Samsung’un bu yılın sonlarında One UI 7.0 beta programını başlatması bekleniyor. Şu anda, Samsung'un güncel telefonları One UI 6.1 sürümünü kullanıyor.
Ancak Galaxy telefon ve tabletlerin yeni ara yüzü, bu yılın sonlarında birçok modele gelecek olan Android 15 tabanlı One UI 7.0 olacak.
Öncelikli olarak Galaxy S24 serisinin, 2024 Ağustos ayında One UI 7 beta güncellemesi alması bekleniyor.
Android 15 alması beklenen Samsung modelleri
Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21
Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3
Galaxy A73, Galaxy A72
Galaxy A54, Galaxy A53
Galaxy A34, Galaxy A33
Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23
Galaxy A15 (LTE+5G), Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F15
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15
Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8
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