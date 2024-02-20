Android 15 güncellemesi alması beklenen Samsung modelleri Google'ın Android 15 geliştirici ön izlemesini yayınlamasının ardından, kararlı sürümü alacak Samsung modelleri ortaya çıkmaya başladı.

ensonhaber.com

Google, geçtiğimiz günlerde Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşmaya başlayacak.

Samsung'un Android 15 planları

Samsung’un bu yılın sonlarında One UI 7.0 beta programını başlatması bekleniyor. Şu anda, Samsung'un güncel telefonları One UI 6.1 sürümünü kullanıyor.

Ancak Galaxy telefon ve tabletlerin yeni ara yüzü, bu yılın sonlarında birçok modele gelecek olan Android 15 tabanlı One UI 7.0 olacak.

Öncelikli olarak Galaxy S24 serisinin, 2024 Ağustos ayında One UI 7 beta güncellemesi alması bekleniyor.

Android 15 alması beklenen Samsung modelleri

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73, Galaxy A72

Galaxy A54, Galaxy A53

Galaxy A34, Galaxy A33

Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G), Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8