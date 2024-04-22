Android 15 ile gelecek yeni özellik duyuruldu: Depolama sağlığı Android 15 ile gelecek yeni bir özellik sayesinde, telefonların depolama sağlığını kontrol etmek mümkün olacak.

ensonhaber.com

Google, geçtiğimiz haftalarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşmaya başlayacak.

Android 15 ile depolama sağlığı özelliği geliyor

Android 15 dosyasında bulunan bilgilere göre, telefonlar artık depolama çipinizin sağlığını yüzdelik olarak size gösterebilecek.

Bu sayede kullanıcılar, tıpkı pil sağlığı gibi depolama sağlığını da öğrenebilecek.

Diğer tüm donanımlar gibi depolama çipleri de zamanla yıprandığından bu özellik oldukça işinize yarayabilir.

Google Pixel serisinin, söz konusu özelliği edinen ilk modeller olması bekleniyor.