Android 16 ile birlikte kilit ekranı widget'ları geri dönüyor

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Google, Android 15 QPR1 ile tabletlerde başlattığı kilit ekranı widget'larını, Android 16 QPR1 ile telefonlara da getiriyor.

"Glanceable Hub" olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların akıllı ev kontrolleri, finans güncellemeleri, zamanlayıcılar gibi widget'larla etkileşim kurmasını sağlıyor.

Android 16 QPR1, 2025 yazının sonlarında, muhtemelen eylül ayında kullanıma sunulacak. Bu güncelleme, yeni API'ler sunmasa da kullanıcılara yeni özellikler sunarak Android deneyimini zenginleştiriyor.

KİLİT EKRANI WİDGET'LARININ TELEFONLARDAKİ KULLANIMI

Telefonlardaki widget düzeni, tabletlerden farklı olarak tek sütunlu bir yapıda olacak. Her seferinde bir widget görüntülenecek ve kullanıcılar arasında geçiş yapabilecek.

Widget'lar, ekran koruyucu etkinleştirildiğinde (telefon şarj olurken veya yerleştirildiğinde) görüntülenecek.

Google, telefon bir stand üzerine dik olarak yerleştirildiğinde widget'ların otomatik olarak etkinleşmesini planlıyor. Ancak, bu özellik henüz kullanıma sunulmuş değil.

Android geliştiricileri, widget'larının kilit ekranında kullanılabilmesi için bazı kod değişiklikleri yapmaları gerekecek.

Tüm Android widget'ları varsayılan olarak kilit ekranında kullanılabilecek olsa da geliştiriciler isterlerse widget'larını kilit ekranında görünmez hale getirebilecekler.

OEM'ler ise widget'ların nasıl tetikleneceği üzerinde kontrole sahip olacaklar, ancak widget arayüzünü değiştiremeyecekler.

Kullanıcıların bu özelliği benimsemesi, geliştiricileri daha iyi widget'lar oluşturmaya teşvik edecek ve Android ekosistemini daha da geliştirecek.