Android 16'nın ilk beta sürümü yakında yayınlanacak

Haber Merkezi
Google, Android 16'nın ilk beta sürümünü 22 Ocak'ta yayınlayabilir. Bu bilgi, bir Google çalışanının Android Gerrit platformunda yaptığı bir paylaşım sonucu ortaya çıktı.
ANDROİD 16 BETA TAKVİMİ
Android 16'nın ilk üç beta sürümünün tarihleri şöyle:
Beta 1: 22 Ocak
Beta 2: 19 Şubat
Beta 3: 12 Mart
ANDROİD 16'NIN ÖZELLİKLERİ
Android 16, yenilenen ses kontrolleri, daha şık bir kullanıcı arayüzü, gelişmiş erişilebilirlik özellikleri ve daha uzun pil ömrü gibi yenilikler sunacak.
Android 16'nın kararlı sürümünün, 2025'in ikinci çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.
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