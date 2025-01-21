Android 16'nın ilk beta sürümü yakında yayınlanacak

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Google, Android 16'nın ilk beta sürümünü 22 Ocak'ta yayınlayabilir. Bu bilgi, bir Google çalışanının Android Gerrit platformunda yaptığı bir paylaşım sonucu ortaya çıktı.

ANDROİD 16 BETA TAKVİMİ

Android 16'nın ilk üç beta sürümünün tarihleri şöyle:

Beta 1: 22 Ocak

Beta 2: 19 Şubat

Beta 3: 12 Mart

ANDROİD 16'NIN ÖZELLİKLERİ

Android 16, yenilenen ses kontrolleri, daha şık bir kullanıcı arayüzü, gelişmiş erişilebilirlik özellikleri ve daha uzun pil ömrü gibi yenilikler sunacak.

Android 16'nın kararlı sürümünün, 2025'in ikinci çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.