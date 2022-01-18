Android, 2G bağlantılarının kapatılmasına izin verecek

Google, Android 12 işletim sistemiyle birlikte "2G" bağlantısını tamamen devre dışı bırakma seçeneği sunuyor.

Şu anda dünya genelinde 5G şebekelerinin kurulumuna devam edilirken, mevcut eski teknolojiler tarihe karışıyor.

Yıllardan beri artık çok fazla tercih edilmeyen ve güvenli olmayan 2G bağlantı seçeneği, artık yolun sonuna geldi.

Merkezi ABD'de bulunan ve amacı dijital hakları savunmak olan uluslararası kuruluş Electronic Frontier Foundation, şirketlere 2G bağlantısını tamamen devre dışı bırakma çağrısı yapmıştı.

GOOGLE, ÇAĞRIYA KULAK VERDİ

Google'ın bünyesinde yer alan Android, grubun tavsiyesini olumlu değerlendirdi ve kullanıcılarına 2G'yi tamamen devre dışı bırakma izni veren ilk mobil işletim sistemi oldu.

Android 12 işletim sisteminde, kullanıcıların 2G bağlantıları tamamen devre dışı bırakmasını sağlayan bir seçenek eklendiği belirtildi.

2G ARTIK GÜVENLİ DEĞİL

ABD'de operatörler 2G'yi yıllar önce kapattı ve şu anda 3G'nin kapatılması için çalışıyorlar. Ancak mevcut telefonlar, hala etrafta bir 2G istasyon aramaya ve varsa bağlanmaya devam ediyor.

2G'nin en büyük sorunu çok eski bir teknoloji olması ve güvenli olmaması. Araya giren bir kullanıcı, kule ile telefon arasındaki mesajlaşmayı kolayca dinleyebiliyor ve çözebiliyor.

SIRA APPLE'DA

Google'ın Android'de 2G'yi kapatma seçeneği sunmasının ardından şimdi sıra Apple'a çevrildi.

Electronic Frontier Foundation, şu anda Twitter'da bir kampanya yürütüyor ve Apple'ı telefonlarında 2G seçeneğini kapatmaya zorluyor.