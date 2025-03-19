Android Auto, artık sıcaklık kontrollerini destekleyecek

Haber Merkezi

Android Auto'nun en son beta sürümü olan 14, araçların iklimlendirme kontrollerini etkileyecek potansiyel yeni yeteneklere işaret ediyor.

Beta sürümünde keşfedilen kod parçacıkları, ön ve arka cam buz çözme seçeneklerini kontrol etmek için geçişlere açıkça atıfta bulunuyor.

Şu ana kadar, Android Auto üzerinden araç sıcaklık ayarları veya koltuk ısıtması gibi işlevleri kontrol etmek mümkün değildi.

Bu yeni özellik, Android Auto'nun kapsamını navigasyon ve eğlencenin ötesine taşıyarak sürücülere büyük bir kolaylık sağlayacak.

GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Ancak, bu özelliğe bağlı görsel öğelerin henüz bulunmaması, özelliğin hala erken geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, iklim kontrolünün Android Auto üzerinden yakın zamanda kullanıma sunulması beklenmiyor ve genel sürüme geçip geçmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

DAHA İYİ OLAY UYARILARI VE NAVİGASYON DENEYİMİ

İklim kontrolü entegrasyonunun yanı sıra, Android Auto beta sürüm 14'ten gelen kodlar, navigasyonla ilgili uyarılar ve olay raporlaması için yeni bir özel ayarlar bölümünün de yolda olduğunu gösteriyor.

Bu yeni ayarlar, kullanıcıların uyarıların sıklığı ve nasıl iletildiği konusunda daha iyi kontrol sahibi olmalarını sağlayacak.

Şu ana kadar, kullanıcılar Google Haritalar'dan gelen olay uyarılarına güvenmek zorunda kalıyordu ve bu uyarılar müdahaleci ve dikkat dağıtıcı olabiliyordu.

Yeni sistem, bu sorunu çözerek daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.