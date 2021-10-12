Android NFC özelliği nasıl açılır

NFC nedir ve nasıl kullanılır sorusu Android kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte NFC özelliğini etkinleştirmek için yapmanız gerekenler...

Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi anlamına gelen NFC, günlük hayatta cep telefonundan yaptığınız birçok işlemi kolaylaştırabiliyor.

Elektronik kimlik doğrulama teknolojisi olarak karşımıza çıkan NFC, iki cihaz arasında veri aktarımı için oldukça kullanışlıdır.

NFC özelliği sayesinde mobil ödeme yapabilir, kimlik doğrulayabilir, ulaşım kartına dolum yapabilir, ulaşım kartlarının bakiyesini sorgulayabilir, veri aktarabilir ve uygulama paylaşabilirsiniz.

Peki telefonunuzda NFC var mı, yok mu nasıl anlarsınız? Android telefonlarda NFC nasıl açılır? İşte Androidlerde NFC kullanımı...

NFC NEDİR

Yakın Alan İletişimi (NFC), mobil ve diğer elektronik cihazların temassız şekilde bağlanmasına olanak tanıyan kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

NFC NASIL KULLANILIR

NFC teknolojisi akıllı telefonların birbirine dokunması ile iletişime geçmesi şeklinde gerçekleşir. Eğer telefonunuz NFC teknolojisine sahipse ayarlar bölümünden bu özelliği etkinleştirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

ANDROİD NFC ETKİNLEŞTİRME

Nfc özelliği nasıl açılır sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve çok karmaşık gibi görünmektedir. Ancak oldukça kolay bir şekilde açılabilmektedir. Bunun için ise öncelik olarak telefonun ayarlar kısmına girilmesi gerekmektedir.