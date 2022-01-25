Android oyunlar bilgisayarlara geliyor: İlk testler başladı

Android oyunlarını Windows'a getirecek "Google Play Games for PC", ilk beta testlerini yapıyor.

Daha önce Windows 11'in Android uygulamalarına destek vereceği zaten biliniyordu, ancak şu an yayınlanan Windows 11 sürümünde böyle bir destek bulunmuyor.

Microsoft, Windows 11'e Android desteğini getirmek için çalışmalara devam ederken, diğer yandan Google da benzer bir çalışma yürütüyor.

Google, geçtiğimiz aylarda Android oyunlarını Windows'a getirecek yeni "Google Play Games For PC" uygulamasını duyurmuştu.

TESTLER BAŞLADI

Şirket, artık Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan’da yeni uygulamanın sınırlı beta testlerini başlatıyor.

Uygulama desteğinin hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için sunulacağını söyleyen Google, "Google Play Oyunlar" uygulamasının telefon ve bilgisayarlar arasında eşitleneceğini açıkladı.

Böylece kullanıcılar, Android telefonda yarım bıraktıkları oyunlara PC üzerinden devam edebilecek.

Bununla birlikte uygulamanın beta sürümüne erişim sağlayan kullanıcılar, Mobile Legends, Summoners Wars, State of Survival ve Three Kingdoms Tactic gibi popüler 25’den fazla oyunu PC üzerinden oynayabilecek.

Fare ve klavye girişlerini de destekleyecek yeni PC uygulaması, testlerin ardından tüm Windows kullanıcılarının erişimine açılacak.