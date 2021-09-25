Android telefonlar, yüz mimikleriyle kullanılabilecek

Google, engelli kişilerin Android tabanlı telefonları kullanmasını kolaylaştıracak yeni bir yüz hareketi özelliği üzerinde çalışıyor.

ABD'li teknoloji devi Google, özellikle engelli kişilerin Android tabanlı telefonları kullanmasını kolaylaştıracak yeni bir özellik hayata geçirmeyi planlıyor.

Google, bu kapsamda akıllı telefon kameraları için özel bir yüz tanıma teknolojisi geliştiriyor.

Yeni teknoloji sayesinde kullanıcılar; gülerek, kaşlarını hareket ederek, ağızlarını oynatarak ya da gözlerini farklı yönlere çevirerek telefonları kullanabilecek.

"Android'i herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla, yüz mimikleriyle telefonunuzu kullanıp iletişim kurmayı daha kolay hale getirecek yeni özellikler geliştirdik." diyen Google, yeni özelliğin müjdesini verdi.

"GÖZ VE YÜZLE TELEFON KONTROLÜ"

Google açıklamasında, "Şimdi herkes hareket kabiliyetlerine göre ayarlanabilen göz ve yüz hareketleriyle, elle kullanım ve sesle komut vermeye gerek kalmadan telefonlarını kontrol edebilir." dedi.

Yeni geliştirilen özellikler; Google Play mağazası üzerinden Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Google, daha önceden ses komutlarıyla telefonda işlem yapılabilmesi için özellikler geliştirdiğini, fakat bunların ileri seviye motor nöron hastalıkları ve konuşma engeli bulunan kullanıcılar için yeterli olmadığını belirtmişti. Ancak yeni teknoloji, ses olmadan yalnızca göz ve yüz hareketleriyle kontrol sağlıyor.