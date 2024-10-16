Android telefonlara ve tabletlere Linux desteği geliyor

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Android kullanıcıları, yakında cihazlarında doğrudan Linux uygulamaları çalıştırabilecek! Google, Chrome OS'de sunduğu Linux uygulama desteğini Android işletim sistemine getirmek için çalışmalara başladı.

Google, Android işletim sisteminin esnekliğini artırmak ve kullanıcılarına daha fazla özgürlük sağlamak amacıyla büyük bir adım atıyor.

Şimdiye kadar Chromebook'lar ile sınırlı olan Linux uygulama desteği, yakında Android cihazlarda da yerini alacak. Bu sayede Android kullanıcıları, üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan Linux uygulamalarının keyfini çıkarabilecekler.

GOOGLE YENİ BİR UYGULAMA GELİŞTİRİYOR

Google, Android Sanallaştırma Çerçevesi'ni (AVF) kullanan yeni bir terminal uygulaması geliştiriyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, bir sanal makine (VM) aracılığıyla Android cihazlarında Linux komutlarını çalıştırabilecekler.

Başlangıçta, bu özelliği kullanmak için biraz teknik bilgi gerekiyordu çünkü kullanıcıların uygulamayı etkinleştirmesi ve VM'yi manuel olarak kurması gerekiyordu.

Ancak Google, bu süreci basitleştirmek ve herkesin kolayca kullanabilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakın zamanda terminal uygulaması, kullanıcıdan minimum girdi alarak Debian gibi bir Linux dağıtımını otomatik olarak kurabilecek ve çalıştırabilecek.

Android Açık Kaynak Projesi'ndeki (AOSP) son kod değişiklikleri, Google'ın Android'in geliştirici ayarlarına bir Linux Terminal seçeneği eklemeyi planladığını gösteriyor.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, terminal uygulaması Android cihazdaki VM üzerinden Linux komutlarını çalıştırabilecek.

Şu anda kullanıcılar hala manuel olarak bir Debian imajı ve VM kurmak zorunda, ancak Google bu süreci otomatikleştirmeyi hedefliyor, bu nedenle bu durum yakında değişecek.