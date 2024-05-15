Android telefonlara yeni özellik: Dolandırıcılar yapay zeka ile tespit edilecek

Google, Android kullanıcıların telefon dolandırıcılığı mağduru olmasını önlemek için yeni güvenlik önlemleri üzerinde çalışıyor.
Şirket, I/O geliştirici konferansında yeni bir çağrı izleme özelliğini test ettiğini açıkladı.
Bu özellik, kişilerin bir telefon görüşmesi sırasında dolandırılmaya çalışılması durumunda onları uyaracak ve çağrıyı sonlandırmaya teşvik edecek.
Google'ın yapay zekası Gemini, telefonlarda görev yapacak
Google, Gemini'nin küçültülmüş versiyonu olan Gemini Nano'nun yerel olarak cihaz üzerinde çalışabileceğini belirtiyor.
Dolandırıcılıkla ilgili dil kalıplarını algılayabilecek yapay zeka, kullanıcıları gerçek zamanlı olarak uyaracak.
Örneğin telefon görüşmesi sırasında karşı taraf sizden kişisel bilgilerinizi veya kart şifrenizi isterse, yapay zeka size uyarıda bulunacak.
Gemini Nano tarafından izlenen görüşmeler, tamamen cihaz üzerinde gerçekleştiği için gizli kalacak.
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