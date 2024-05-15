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Android telefonlara yeni özellik: Dolandırıcılar yapay zeka ile tespit edilecek

Android telefonlara yeni özellik: Dolandırıcılar yapay zeka ile tespit edilecek Google, kişilerin telefon görüşmesi sırasında dolandırıcılara maruz kalması durumunda onları uyaracak ve çağrıyı sonlandırmaya teşvik edecek.