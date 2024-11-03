Android telefonlarda batarya ömrünü artırmanın 11 yolu

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Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak pil ömrü, kullanıcıların en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Neyse ki, birkaç basit ayarla cihazınızın pil ömrünü önemli ölçüde artırabilirsiniz. İşte Android pilinizi daha uzun süre dayanacak hale getirmek için 11 etkili ipucu:

ALWAYS-ON DİSPLAY'İ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Always-on display, birçok yeni akıllı telefonda bulunan kullanışlı bir özelliktir. Saat, tarih ve bildirimleri ekranı tamamen açmadan görmenizi sağlar.

Ancak, bu özellik pil ömrünü olumsuz etkileyebilir. Cihazınıza dokunmadan saati kontrol etmek güzel olsa da, always-on display'i kapatmak pil ömrünü uzatmak için iyi bir yöntemdir.

Ayarlar > Kilit Ekranı'na gidin ve "Her Zaman Açık Ekran" veya benzeri bir seçeneği bulun ve kapatın.

UYARLANABİLİR (ADAPTİF) PİL MODUNU ETKİNLEŞTİRİN

Android'in Uyarlanabilir Pil özelliği, kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek ve nadiren kullanılan uygulamaların pil kullanımını sınırlayarak telefonunuzun enerji tüketimini optimize eder.

Bu özellik, telefonunuzun performansından ödün vermeden pil tasarrufu yapmanızı sağlar.

Ayarlar > Pil > Uyarlanabilir tercihler bölümüne gidin ve "Uyarlanabilir (Adaptif) Pil"i etkinleştirin.

PİL TASARRUFU MODUNU AÇIN

Android'in Pil Tasarrufu modu (bazı cihazlarda Güç Tasarrufu Modu olarak adlandırılır), arka plan etkinliğini sınırlayarak, ekran parlaklığını azaltarak ve karanlık modu etkinleştirerek pil ömrünü uzatır. Bu özellik, pil seviyesi düşük olduğunda özellikle faydalıdır.

Google Pixel telefonlarda Ayarlar > Pil > Pil Tasarrufu'na gidin. Samsung Galaxy cihazlarda Ayarlar > Pil ve Cihaz Bakımı > Pil > Güç Tasarrufu Modu'nda bulunur.

KARANLIK MODA GEÇİN

Eğer telefonunuz OLED ekran kullanıyorsa, karanlık moda geçmek pil tüketimini azaltabilir. OLED ekranlarda, siyah pikseller kapalı durumdadır ve bu da daha az enerji harcanmasını sağlar. Karanlık modu kullanarak hem pil tasarrufu yapabilir hem de daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ayarlar > Ekran'ı açın ve Koyu Mod veya Koyu Tema'yı seçin. Bu modu her zaman açık tutabilir veya belirli saatlerde otomatik olarak etkinleşmesini sağlayabilirsiniz.

EKRAN PARLAKLIĞINI VE UYKU SÜRESİNİ AYARLAYIN

Yüksek ekran parlaklığı, pil tüketimini artıran en önemli faktörlerden biridir. Özellikle iç mekanlarda veya gece saatlerinde ekran parlaklığını azaltmak pil ömrünü uzatabilir.

Ayrıca, ekranın otomatik olarak kapanma süresini (uyku süresi) kısaltmak da pil tasarrufu sağlayabilir.

Hızlı ayarlara erişmek için ana ekranda parmağınızı yukarıdan aşağıya kaydırın ve parlaklık ayarını azaltın. Ekran uyku süresini ayarlamak için Ayarlar > Ekran > Ekran Zaman Aşımı'na gidin ve 30 saniye veya daha kısa bir süre seçin.

KULLANILMAYAN HESAPLARI KALDIRIN

Telefonunuzda kayıtlı olan kullanılmayan hesaplar, arka planda gereksiz senkronizasyonlara neden olarak pil tüketebilir. Bu hesapları silmek pil ömrünü uzatabilir ve performansı artırabilir.

Ayarlar > Hesaplar veya Ayarlar > Parolalar ve Hesaplar'a gidin (cihazınıza göre değişebilir). Hesapları seçin ve kaldırma seçeneğini arayın.

KLAVYE SESİNİ VE DOKUNSAL GERİ BİLDİRİMİ KAPATIN

Klavye sesleri ve titreşimleri (dokunsal geri bildirim) yazma deneyimini geliştirebilir, ancak aynı zamanda pil tüketimine de neden olurlar. Bu özellikleri kapatmak pil ömrünü biraz artırabilir.

Ayarlar > Dil ve Giriş'i açın ve varsayılan klavyenizi seçin. Ardından Tercihler > Tuş basımı'na gidin ve hem "Tuş basıldığında ses" hem de "Tuş basıldığında dokunsal geri bildirim"i kapatın.

UYGULAMA BİLDİRİMLERİNİ SINIRLAYIN

Çok sayıda uygulamadan gelen bildirimler, ekranı sürekli olarak açarak ve uygulamaları arka planda çalışır durumda tutarak pil tüketebilir. Sadece önemli uygulamaların bildirimlerine izin vermek pil ömrünü uzatabilir.

Ayarlar > Bildirimler > Uygulama Bildirimleri bölümüne gidin ve gereksiz bildirimleri kapatın.

"HEY GOOGLE" ALGILAMAYI DEVRE DIŞI BIRAKIN

Cihazınız sürekli olarak "Hey Google" komutunu dinliyorsa, bu durum pil tüketimini artırabilir. Sesli asistanı sık kullanmıyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz.

Google uygulamasını açın, profil simgenize dokunun, Ayarlar > Google Asistan > Hey Google ve Voice Match'e gidin ve "Hey Google" özelliğini devre dışı bırakın.

EKRAN YENİLEME HIZINI AZALTIN

Daha yüksek ekran yenileme hızları (90Hz veya 120Hz gibi) daha akıcı bir görüntü sağlar, ancak daha fazla pil tüketir. Standart 60Hz yenileme hızına geçmek, pil ömrünü uzatmanıza yardımcı olabilir.

Ayarlar > Ekran'a gidin ve "Yenileme Hızı" veya "Hareket Düzgünlüğü"nü arayın (cihazınıza göre değişebilir). Daha düşük pil tüketimi için 60Hz veya "Standart" seçeneğini belirleyin.

GEREKSİZ KABLOSUZ ÖZELLİKLERİNİ KAPATIN

Bluetooth, Wi-Fi ve konum hizmetleri gibi kablosuz özellikler açık kaldığında pil tüketimini artırabilir. Bu özellikleri kullanmadığınız zamanlarda kapatmak pil ömrünü uzatacaktır.

Hızlı ayarlara erişmek ve kullanmadığınız kablosuz özellikleri kapatmak için ana ekranda parmağınızı yukarıdan aşağıya kaydırın.