Android telefonlarda WhatsApp tasarımı değişiyor WhatsApp'ın Android ekosistemi için oluşturduğu yeni tasarım güncellemesi, telefonlara ulaşmaya başladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp, geçtiğimiz yılın ortalarında çalışmalarına başladığı yeni tasarım güncellemesini yavaş yavaş Android telefonlara sunmaya başladı.

WhatsApp'ın Android sürümünün yeni tasarımı, artık iPhone uygulamasına daha fazla benziyor.

Yeni WhatsApp tasarımında neler var

WhatsApp, artık daha sade ve beyaz tonda kullanılabilecek. Üst menüdeki yeşil renkli alan, yeni ara yüzde beyaza dönüşecek.

Ayrıca navigasyon bölümü, tıpkı iPhone uygulamasında olduğu gibi aşağıya alındı.

Yeni özellikler de yolda

WhatsApp, tasarım değişikliklerine ek olarak kullanıcılara yeni özellikler de sunacak.

Android için en son WhatsApp beta sürümünde, yeni yapay zeka destekli düzenleme araçları ortaya çıktı.

Bu araçlar sayesinde, metin girerek arka plan görselleri oluşturabilecek ve arka planı genişletebileceksiniz.

Durum güncellemesi paylaştığınızda veya WhatsApp’ta birine fotoğraf gönderdiğinizde, resim düzenleyici penceresinde yeni yapay zeka araçları karşınıza çıkacak.

Bununla birlikte WhatsApp, artık herhangi bir işlem yapmadan tüm fotoğraf ve videoları karşı tarafa HD olarak göndermek için yeni bir özellik geliştiriyor.

Bu özellik sayesinde, WhatsApp ayarlarındaki "Depolama ve Veri Kullanımı" başlığı altında "Medya Yükleme Kalitesi" isimli bir ayar olacak.

Eğer kullanıcılar standart kaliteyi seçerse, görseller ve videolar şu anda olduğu gibi sıkıştırılacak ve daha küçük boyutlu dosyalar halinde karşı tarafa iletilecek.

HD kalite seçeneğinde ise 6 kata kadar daha yüksek kalitede içerikler gönderilebilecek.