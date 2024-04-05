Android telefonların şarj ömrü uzayacak: İşte yeni özellik Android 15 geliştirici ön izleme sürümleri, telefonlara gelecek yeni özellikleri ortaya çıkarıyor. Bu özelliklerden biri, şarj ömrünü artırmaya odaklanıyor.

ensonhaber.com

Google, geçtiğimiz haftalarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşmaya başlayacak.

Android 15 şarj ömrünü artıracak

Google, ikinci Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Yeni sürümde, telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak bir özellik ortaya çıktı.

“Uyarlanabilir zaman aşımı” isimli bu özellik, telefon kullanılmadığında ekranın otomatik olarak erken kapanmasını sağlayacak.

Özelliğin nasıl çalıştığına dair herhangi bir ayrıntı olmasa da muhtemelen ön kamera sayesinde kişinin telefonu kullanıp kullanmadığı tespit edilecek.

Uyarlamalı zaman aşımı özelliği, kullanıcının bakmadığı zamanlarda ekranın kapanmasını sağlayarak telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak.