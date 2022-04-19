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Android'de FaceTime nasıl kullanılır

Android'de FaceTime nasıl kullanılır

Bir Android kullanıcısı olsanız bile, Apple'ın FaceTime aramalarına yanıt verebilir ve görüşme yapabilirsiniz. Android'de FaceTime aramalarına nasıl katılabileceğinizi anlattık.