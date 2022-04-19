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Android'de FaceTime nasıl kullanılır
Bir Android kullanıcısı olsanız bile, Apple'ın FaceTime aramalarına yanıt verebilir ve görüşme yapabilirsiniz. Android'de FaceTime aramalarına nasıl katılabileceğinizi anlattık.
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 12:23
- Güncelleme : 19.04.2022 - 12:24
Bir Android kullanıcısı olsanız bile, görüntülü görüşmelerde Apple'ın FaceTime uygulamasını kullanmak isteyebilirsiniz.
FaceTime,; iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda önceden yüklenmiş olarak gelse de Android tarafında herhangi bir uygulaması yok.
Yıllardır yalnızca Apple cihazlarında kullanılabilen FaceTime, iOS 15 güncellemesi ile birlikte Android kullanıcılarına da açıldı.
Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videomuzda, Android telefonlarda nasıl FaceTime kullanabileceğinizi anlattık