Ankara Üniversitesi'nde bir yerleşkeye Alper Gezeravcı'nın adı verildi

Uzaya çıkan ilk Türk astronotu pilot albay Alper Gezeravcı, Türkiye adına çıktığı görevle adını şimdiden ölümsüzleştirdi.
Gezeravcı'nın adı, Ankara Üniversitesi'nde bir yerleşkeye verildi
Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 1963'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken tarafından Kreiken Rasathanesinin kurulduğu belirtildi.
Yerleşkeye "Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi" ismi verilmesine ilişkin teklifin 624. Senato Toplantısında oylamaya sunulduğu ifade edilen açıklamada, teklifin oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.
Rektör Ünüvar: "İlk astronotumuzun adını yaşatalım istedik"
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuya ilişkin açıklamasında, "Uzaya çıkan ilk astronotumuzun adının Ankara Üniversitesi'nin en gözde mekanlarından birisinde yaşatalım istedik." dedi.
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