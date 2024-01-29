Haberler



Teknoloji



Ankara Üniversitesi'nde bir yerleşkeye Alper Gezeravcı'nın adı verildi

Ankara Üniversitesi'nde bir yerleşkeye Alper Gezeravcı'nın adı verildi Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın ismini verdi.