Anlamlı Instagram biyografi sözleri: Kısa, uzun, Türkçe ve İngilizce Instagram'a eklenecek biyografi sözleri Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları tarafından uygulamanın biyografi kısmına eklenecek güzle sözler araştırılıyor. Sevilen uygulamanın en önemli profil bölümlerinden olan biyografi kısmına ekleyebileceğiniz en güzel sözleri sizin için derledik. İşte kısa, uzun, Türkçe ve İngilizce Instagram'a eklenecek biyografi sözleri...

Instagram profilinde güzel bir görüntüye sahip olmak isteyenler için etkili yollardan biri de dikkat çeken bir biyografi bulundurmak. Profilde kısmında yer alan “biyografi” kısmının isteğe göre değiştirilebildiği ve farklı sözler eklenebildiği biliniyor. İşte anlamlı Instagram biyografi sözleri...

Instagram biyografi sözleri!

Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

Her daim gülümse! Her şeye rağmen yaşamaya değer

Do it today, or regret it tomorrow.

Bugün yap ya da yarın pişman ol.

If you fell down yesterday, stand up today.

Dün düştüysen bugün ayağa kalk.

Susmak noktasız bir cümledir.

Hiçbir şey boş bir sayfa kadar ilham verici değildir.

Tek nokta bitirir. Üç nokta devam ettirir. Ben iki noktayım ne yapacağım hiç belli olmaz.

Bahar temizliği başlasın artık. Eski sevgiliye çıkarcı arkadaşlara değerinizi bilmeyen insanlara yol vermek zamanıdır.

Ben kimseye beni sevsin diye soytarılık yapmam. Ya sever bildiği gibi ya gider geldiği gibi.

Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim.

Hayat; biz plan yaparken başımıza gelenlerdir.

Özgürlüğe giden yol yoktur, çünkü özgürlük yoldur.

Klavyedeki boşluk tuşu gibisin, çok yer kaplıyorsun ama boşsun.

Lafın yarısı söyleyene yarısı da dinleyene aittir.

Akşam en güzel masaldır iyi anlatılırsa.

Çok uzun anlatmak gerekti ve biz, sadece ima ile geçtik.

Her şeyin birazı ve hiçbir şeyin hepsi.

Delirmek gibi bir planım var.

Hayat kısa, her selfie’yi değerlendir.

Ve bir gün herkes hak ettiğini bulur.

Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.

Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

Live together, die alone.

Birlikte yaşa, yalnız öl.

Kuşlar kadar özgür, bulutlar kadar serbest olalım.

Benim yaşayacağım ne varsa, seninle olsun istiyorum.

Bizim çıkarsız yaşantımız, sizin menfaat terazini bozar.

Bir insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.

Don't try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.

Seveceksen olgun, ama ruhu çocuk olanı seveceksin.

Mutlu olmayı ihmal etme.

Kafanı bana takmışsın, takma.

Hayata devam edebilmek için, geçmişi unutmak gerekir.

Yanlış bir kalpte olmaktansa, yalnız olmayı tercih ederim.

Hayatta yaptığın seçimler kaybettiklerine değmeli.

Instagram biyografi nasıl eklenir?

Instagram'da biyografi kısmında değişiklik yapmak istiyorsanız, öncelikle kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve hesabınıza giriş yapın.

Sonrasında hesap açıldığında kendi profilinize giriş yapın. Profilinizin orta bölümünde bulunan ''profili düzenle'' sekmesinin üzerine tıklayın. Ardından ''biyografi'' yazan yere tıklayın ve açılan pencerede yer alan kısma dilediğiniz bilgileri ekledikten sonra "bitti" seçeneğine tıklayın.