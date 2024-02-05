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Anlaşma sağlandı: Yandex, Rusya ile bağlarını tamamen koparıyor

Anlaşma sağlandı: Yandex, Rusya ile bağlarını tamamen koparıyor Yandex'in Rusya'daki varlıklarının 475 milyar rubleye (5.2 milyar dolar) satışı için anlaşma sağlandı. Varlıklar, Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma satılacak.