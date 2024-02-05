Anlaşma sağlandı: Yandex, Rusya ile bağlarını tamamen koparıyor

Rusya merkezli popüler arama motoru Yandex, son zamanlarda yeni teknolojilerle karşımıza çıkmıştı.
Kendi akıllı cihazlarını, sürücüsüz otomobillerini ve yemek teslimat hizmetlerini hayata geçiren Rus şirket, şimdilerde sorunlar yaşıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, birçok şirket Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Söz konusu yaptırımlar nedeniyle, Yandex’in bu projeleri geliştirmesi ve sürdürmesi imkansız hâle geldi.
Yandex’in merkezi Amsterdam’da kayıtlı olan ana şirketi, elindeki projeleri satmayı ve Rusya’yla bağlarını koparmayı planlıyor.
Yandex'in Rusya'daki varlıkları satılıyor
Rus teknoloji şirketi Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
Söz konusu konsorsiyumda Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil'in de bulunduğu, Yandex NV'nin anlaşma doğrultusunda 31 Temmuz'a kadar "Yandex" markasını kullanmayı sonlandıracağı bildirildi.
Yandex'in kurucusu şirketten ayrılmıştı
Rusya’nın en büyük internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj, geçen yılın başlarında şirketten ayrılmıştı.
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