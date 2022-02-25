Anonymous, Rus hükümetine bağlı web sitelerini vurdu

Anonymous, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi ve Rusya'ya bağlı web sitelerine siber saldırı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak, ünlü hacker grubu Anonymous Rusya'ya siber saldırı düzenledi.

Anonymous, devlet kontrolündeki "Russian Today" haber servisi de dahil olmak üzere, birçok Rus hükümeti web sitesini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Bilgisayar korsanları, Rusya'ya savaş açtıklarını açıkladıktan hemen sonra, RT.com'un yanı sıra Kremlin, Rus hükümeti ve Rusya savunma bakanlığı web sitelerini ele geçirdi.

RT DOĞRULADI

Saldırının gerçekleştiğini doğrulayan RT.com, bazı web sitelerinin yavaşladığını veya uzun bir süre boyunca çevrimdışı kaldığını belirtti.

Ukrayna'daki durumu havai fişekler ve neşeli kutlamalar göstererek yansıtan RT.com, oldukça tepki çekmişti.

İngiltere'de milletvekilleri, TV kanalının Vladimir Putin'in kişisel propaganda aracı olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söylemişti.